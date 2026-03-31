article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Öğretmen Özel Okulda Çalışan Meslektaşlarının Yaşadığı Problemleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 23:43

İçerik Devam Ediyor

Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biri. Bir toplumun geleceğini şekillendiren, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp karakter inşa eden bir meslek. Veliler eğitimi, bir 'hizmet sektörü' gibi görmeye başlandığından beri öğretmenler zaman zaman birer 'danışman' veya 'çalışan' muamelesi görüyor. Bu da sınıf içindeki otoriteyi ve karşılıklı saygıyı zedeliyor.

Bir öğretmen, özel okulda çalışmanın zorluklarını anlattı. Sözleri, öğretmenlik mesleğinin günümüzdeki durumunu net bir şekilde gözler önüne serdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğretmen, yaşanılan problemleri şöyle sıraladı;

  • Otomatik Sınıf Geçme: Özel okullarda ticari kaygılarla tüm öğrencilerin (derse katılsalar da katılmasalar da, devamsızlık yapsalar da) sınıfı geçirilmesi.

  • Emek Değersizleşmesi: Öğretmenin kendini 'öğretmenlik yapıyor gibi değil de, öğretmencilik oynuyor gibi' hissetmesi; hak eden öğrencilere karşı haksızlık yapıldığı duygusu.

  • Sınırsız Veli Erişimi: Velilerin öğretmene akşam 8-10 gibi geç saatlerde bile fütursuzca ulaşabilmesi ve kurumların bunu dolaylı olarak beklemesi.

  • Düşük Ücretler: Öğretmen maaşlarının asgari ücretle (veya okuldaki temizlik/güvenlik personeliyle) neredeyse aynı seviyede olması.

  • Yüksek Sirkülasyon: Kötü şartlar nedeniyle öğretmenlerin sürekli okul değiştirmesi (1-2 yıl çalışıp ayrılmaları).

  • Bağ Kuramama: Sürekli iş değiştirildiği için öğrenciyle uzun vadeli gelişim takibi ve manevi bağ kurma imkanının kalmaması.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın