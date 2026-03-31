Bir Öğretmen Özel Okulda Çalışan Meslektaşlarının Yaşadığı Problemleri Anlattı

Öğretmenlik en kutsal mesleklerden biri. Bir toplumun geleceğini şekillendiren, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp karakter inşa eden bir meslek. Veliler eğitimi, bir 'hizmet sektörü' gibi görmeye başlandığından beri öğretmenler zaman zaman birer 'danışman' veya 'çalışan' muamelesi görüyor. Bu da sınıf içindeki otoriteyi ve karşılıklı saygıyı zedeliyor.

Bir öğretmen, özel okulda çalışmanın zorluklarını anlattı. Sözleri, öğretmenlik mesleğinin günümüzdeki durumunu net bir şekilde gözler önüne serdi.

