article/comments
article/share
Haberler
Video
ABD'de Yaşayan Bir Türk Devlet Liselerinin Spor İmkanlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.03.2026 - 08:40

İçerik Devam Ediyor

ABD son dönemde eğitim sistemi ile sık sık gündeme geliyor. Özellikle öğrencilerin kendi ülkeleri dışında, dünyayı hiç tanımıyor olması dikkat çekiyor.  Çünkü birçok eyalette dünya coğrafyası zorunlu ders değil. Bu yüzden bir öğrenci, Avrupa'daki bir ülkenin yerini bilmez. Tarih dersleri genellikle Amerikan tarihine (son 250-300 yıl) odaklanıyor. Dünya tarihi genellikle 'Batı Medeniyeti' başlığı altında yüzeysel geçiliyor.

ABD'de yaşayan bir Türk, ülkedeki bir devlet lisesinin spor imkanlarını gösterdi. Spora verilen önem ve okul bahçesinin büyüklüğü pek çok kişiyi şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki böyle bir imkan için toplam ne kadar alan gerekiyor?

  • Ana Stadyum (Futbol + Pist): 20.000 m²

  • Beyzbol Sahası: 15.000 m²

  • Softbol Sahası: 8.000 m²

  • Yedek Antrenman Sahaları: 15.000 m²

  • Tenis Kortları (6'lı): 5.000 m²

  • Otopark ve Yollar: 12.000 m²

  • Okul Binası ve Spor Salonu: 25.000 m²

Toplam Tahmini Alan: ~100.000 - 130.000 m² (Ortalama 130 Dönüm)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın