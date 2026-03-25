"Nerede O Eski İstanbul?" Diyenler İçin 2001 Yılının İstiklal Caddesi'ne Gidiyoruz!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.03.2026 - 09:26

İstanbul dünyanın en güzel şehri. Zaman çok hızlı geçiyor. Gelişen teknoloji ile birlikte dünya düzeninden günlük yaşama kadar pek çok şey büyük bir hızla değişiyor. Bu değişime İstanbul da ayak uyduruyor haliyle. Bu yüzden her dönem 'Nerede o eski İstanbul?' sözünü duyuyoruz. 

Eski İstanbul'u özleyenler için bundan 25 sene öncesine gidiyoruz. 2001 yılında İstiklal Caddesi'nde çekilmiş görüntülerle küçük bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DWHYOOpiHdU/
Peki "eski İstanbul" derken aslında neyi özlüyoruz?

Aslında 'eski İstanbul' özleminin temelinde, şehrin o zamanki dinginliği ve insani dokusu yatıyor. Eskiden sokaklarda hakim olan o huzurlu sessizlik, bugün yerini 24 saat susmayan bir metropol gürültüsüne ve bitmek bilmeyen korna seslerine bıraktı. Samimi mahalle kültürünün, komşuluk ilişkilerinin yaşandığı o alçak katlı evlerin yerini ise yüksek duvarlı siteler ve devasa rezidanslar aldı. Hatta o meşhur vapur keyfi bile şekil değiştirdi. Eskiden bir keyif ve seyir anı olan o yolculuklar, şimdilerde modern hayatın ulaşım telaşına kurban gitmiş durumda. En çok da, İstiklal Caddesi gibi simge mekanlarda o zamanlar hissedilen o ferahlık ve tenha sokakların özgürlüğü, bugünün iğne atsan yere düşmeyen kalabalığı arasında birer anı olarak kaldı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
