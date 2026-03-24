Doğallık, Renkler, Neşe: 2002 Yılında Gerçekleşen Bir Düğün Videosu İzleyenleri O Günlere Götürdü

Son dönemde geçmişe özlem oldukça arttı. Toplumsal bir 'nostalji rüzgarı' içindeyiz. Eskiden nostalji, yaşını almış insanların gençliklerini yad etmesiydi. Şimdilerde ise henüz 20’lerinde olanlar bile hiç yaşamadıkları 90’lara, hatta 80’lere derin bir özlem duyuyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı anne ve babasının 2002 yılında gerçeklesen düğününde çekişmiş videoyu paylaştı. Video herkesi o günlere götürürken bir kere daha geçmiş özlemini tetikledi