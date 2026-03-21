onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Nerede O Eski Bayramlar?" Diyenleri 2010 Yılında Bir Bayram Sabahı Çekilen Videoyla O Günlere Götürüyoruz

"Nerede O Eski Bayramlar?" Diyenleri 2010 Yılında Bir Bayram Sabahı Çekilen Videoyla O Günlere Götürüyoruz

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 13:13

İçerik Devam Ediyor

Son birkaç yılda dünya çok hızlı bir değişim gösterdi. Teknolojinin hayatımıza tamamen entegre olmasıyla eğitimden sağlığa, günlük yaşamdan geleneklere kadar pek çok şey değişikliğe uğradı. Haliyle insan ilişkileri de büyük bir değişim yaşadı. Son birkaç yıldır 'Nerede o eski bayramlar' sözünü her bayram mutlaka duyuyoruz. 

2010 yılında çekilmiş bir bayram videosu sosyal medyada viral oldu. Video, izleyen herkesi o eski bayramlara götürdü.

Kaynak: https://x.com/ZamHaberAjans/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki ne vardı o eski bayramlarda?

Peki ne vardı o eski bayramlarda?

  • Yeni alınan kıyafetlerin baş ucunda saklandığı, çocuksu bir merak ve sabırsızlık.

  • Günler öncesinden başlayan dip bucak temizlikler ve ev yapımı ikramların (baklava, sarma) imece usulü yapılması.

  • Toplu mesajlar yerine el yazısı kartpostalların, kapı kapı dolaşan çocukların ve el öpme ziyaretlerinin olduğu samimiyet.

  • Kapıların herkese açık olduğu, küslerin barıştığı ve 'tatil' değil 'toplanma' odaklı bir birliktelik.

  • Sadece harçlık değil; işlemeli mendillerin içine konulan şekerler, lokumlar veya o dönemin kıymetli madeni paraları bayramın en zarif detayıydı.

  • Tüm erkeklerin namazdan dönmesiyle başlayan, evin en büyüğünün sofranın başında oturduğu, tüm aileyi aynı masada buluşturan o kalabalık ve neşeli sabah kahvaltıları.

  • Mahalle aralarına kurulan seyyar salıncaklar, elma şekeri satıcıları ve çocukların tüm gün dışarıda, bayramlıklarını kirletme pahasına oynadığı o özgür sokak şenlikleri.

  • Bayram özel eğlence programlarının, Zeki Müren gibi isimlerin ekrana çıkmasının beklendiği, tüm ailenin tek bir odada toplanıp ortak bir neşeyi paylaştığı o toplu izleme kültürü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın