Köyde Yaşayan Bir Çift Paylaştı: Köyde Günlük Yaşam Gerçekten Bedava mı?

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 16:38 Son Güncelleme: 31.03.2026 - 16:39

Şehrin bitmek bilmeyen gürültüsü, trafiği ve o her yere yetişme telaşı insanı gerçekten de ruhsal olarak tüketebiliyor. Şehir hayatından bunalan pek çok kişi köye yerleşmek istiyor. Hatta bunu tasarruf olarak görenler de var. Peki köyde günlük yaşam bedava mı?

Köyde yaşayan bir çift, şehirde yaşayan insanların bedava sandığı bazı detayları paylaştı. Çiftin anlattıkları köye yerleşmeyi düşünenlere de fikir verdi. 

Peki köyde yaşamanın genel avantaj ve dezavantajları neler;

Dezavantajlar;

  • Fiziksel Emek: Şehirde bir tıkla hallettiğin işler (market alışverişi, tamirat, ısınma), köyde ciddi bir fiziksel güç gerektirebilir. Odun kırmak ya da bahçeyle uğraşmak ilk hafta 'terapi' gibi gelse de, üçüncü ayda 'mesai'ye dönüşebilir.

  • Sosyal Yalnızlık: Şehirdeki o kalabalıktan şikayet ederken, akşam olduğunda dışarıda açık tek bir dükkan bile bulamamanın verdiği ıssızlık hissi bazen ağır gelebilir.

  • Altyapı Sorunları: İnternet hızı, elektrik kesintileri veya hastaneye uzaklık gibi teknik detaylar, konforuna düşkün modern insan için büyük sınavlar olabilir.

Bunca zorluğa rağmen bu isteğin arkasında yatan çok haklı sebepler de var:

  • Zamanın Yavaşlaması: Şehirde 24 saat yetmezken, doğada zamanın akışı değişir. 

  • Gerçek Gıda: Kendi domatesini dalından koparıp yemenin verdiği o tatmin duygusu, marketten alınan hiçbir şeyde yok.

  • Sessizliğin Sesi: Sadece kuş sesleri veya rüzgarın uğultusuyla uyanmak, sinir sistemini tamir eden en büyük ilaçlardan biri.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
