Bildiğiniz Bütün Sakız Reklamlarını Unutun: Bir Kadın Çiftliğindeki Koyunlarla Harika Bir Sakız Reklamı Çekti

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.03.2026 - 08:38

Hayvanlar dünyamızın renkleri. Hayvanlarla vakit geçirmek veya sadece onları izlemek bile insanı sakinleştiren, huzur veren eşsiz bir olay. Onların dünyasındaki o saflık ve doğallık, insanın gündelik hayatın stresinden uzaklaşmasını sağlayan harika bir kaçış noktası.

'minikesnaftr' isimli bir içerik üreticisi koyunlarla harika bir sakız reklamı çekti. Video izleyenleri adeta hipnotize etti.

Peki bu hareketi neden yapıyorlar?

Koyun, keçi ve inek gibi hayvanlar geviş getirenler (ruminantlar) grubunda. Bu hayvanların mideleri dört bölmeli olduğundan süreç şu şekilde işler;

  • Hızlı Yemek: Hayvanlar önce otları veya samanları çiğnemeden hızlıca yutup midelerinin ilk bölümüne (işkembe) gönderirler.

  • Geri Çağırma: Hayvan dinlenmeye geçtiğinde (videodaki gibi yatarken veya ayakta sakin dururken), yarı sindirilmiş bu besinleri tekrar ağzına getirir.

  • Öğütme: Videoda gördüğün o ritmik yan yan çene hareketiyle besini iyice ezip tükürükle karıştırırlar. Bu, sindirimi kolaylaştırır.

Peki bu hareketin anlamı ne?

  • Huzur Belirtisidir: Bir koyun geviş getiriyorsa, kendini güvende ve rahat hissediyor demektir. Stres altındaki veya korkmuş bir hayvan geviş getirmeyi durdurur.

  • Sindirim Sağlığı: Eğer bir koyun uzun süre geviş getirmiyorsa, bu genellikle bir hastalık veya sindirim sorunu (şişkinlik vb.) işaretidir.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
