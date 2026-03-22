Hong Konglu Müzisyen Kin Ryan Türkiye'de Bir Kafede Otururken Bir Anda Kucağına Tırmanan Kediyi Paylaştı

Hong Konglu Müzisyen Kin Ryan Türkiye'de Bir Kafede Otururken Bir Anda Kucağına Tırmanan Kediyi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 15:37

Bildiğiniz üzere Türkiye artık kedi ülkesi olarak biliniyor. Özellikle de İstanbul, dünya çapında 'Kediler Şehri' olarak nam salmış durumda. Sosyal medyada 'Turkish Cats' etiketli videolar milyonlarca izleniyor. Bu durum artık kültürel bir kimlik haline geldi.

Hong Konglu müzisyen Kin Ryan Türkiye'de bir kafede oturduğu sırada, bir kedi hiç düşünmeden kucağına oturdu. Kedinin bu sıcak hareketi karşısında çok şaşıran müzisyen o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/kinryyy/reels/
“Bu sadece İstanbul’da başınıza gelebilir.”

“Bu sadece İstanbul’da başınıza gelebilir.”

Batı ülkelerinde sokakta sahipsiz bir kedi görmek 'yardıma muhtaç bir hayvan' olarak algılanırken, bizde kedi mahallenin doğal bir sakini, komşusu gibi. Esnafın dükkan önüne koyduğu mama kapları, belediyelerin kedi evleri ve soğuk havalarda açılan kapılar, dünyada eşine az rastlanan bir kolektif bakım örneği. Kedilerin haşerelere karşı kütüphaneleri ve ahşap evleri koruması, Osmanlı'dan bu yana gelen bir saygı kültürünü de beraberinde getirmiş. Haliyle kedilerimiz insanladan çekinmiyor. Videoda görüldüğü gibi rahat rahat kendilerini bir insanın kucağına atabiliyorlar. Bu bizim için son derece normal olsa da turistlere oldukça garip geliyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Reklam
