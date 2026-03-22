Bayramda Komşularına Şeker Dağıtmak İçin Kapı Kapı Gezen Ördek ve Köpek Gününüzü Güzelleştirecek

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 11:34

Koskoca bir Ramazan ayını geride bıraktık. Bayram tatilinin de son gününe geldik. İyisiyle kötüsüyle geride bıraktığımız bayramdan geriye yine pek çok görüntü ve anı kaldı. Her bayram olduğu gibi bu bayram da yıllarca hatırlayacağımız olaylar yaşandı. 

'farmbyorkun' isimli sosyal medya kullanıcısı köpeği Dost ve ördeği Papyon ile kapı kapı dolaşarak komşularına şeker ikram etti. Görüntüler bu bayramın en güzel detaylarından biri oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/farmbyorkun...
Gerçek bayram şekerleri 🥰

Şeker sepetini üzerindeki ördek desenli yağmurluğuyla Dost taşırken, ördek dostu Papyon da kendisine eşlik etti. Kapısını çaldıkları komşunun evine asla girmeye çalışmayan ikili, şekerlerini verdikten sonra kendilerine verilen ikramların tadını çıkararak evden ayrıldı. Görüntüler hem komşuların hem izleyenlerin içini ısıttı.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
