Bir Kadın Uçarak Komşusunun Bahçesine Giren Tavuğunun Kanatlarını Kestiği Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 13:47

Tavuklar genel olarak uçamaz daha çok havada süzülürler. Fakat ortalama bir köy tavuğu, kanatlarını güçlü bir şekilde çırparak 2 ila 3 metre yüksekliğe çıkabilir. Bu da onların bahçe çitlerini aşması, kümeslerin çatısına konması veya geceyi geçirmek için ağaç dallarına tünemesi için yeterlidir.

Bir kadın, komşusunun bahçesine kadar uçup bahçeye zarar veren tavuğunun kanatlarını kesti. İşlem elbette izleyenleri biraz ürküttü.

Bu işlem tavuğa bir zarar vermiyor fakat dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var?

  • Yeni uzamaya başlayan 'kanlı tüyler' (blood feathers) henüz canlıdır ve içlerinde kan akışı vardır. Eğer yanlışlıkla bu tüyler kesilirse tavuk acı çeker ve ciddi kanama yaşayabilir.

  • Kanatları kırpılan tavuklar dengelerini sağlamakta zorlanabilir veya bir tehlike anında yüksek bir yere (örneğin bir ağaç dalına) uçup kendini kurtaramayabilir.

  • Bazı tavuklar bu işlem sırasında strese girebilir, bu yüzden videodaki gibi işlem sonrası onlara ödül yemi vermek (gönül almak) iyi bir yaklaşımdır.

  • Sadece tek bir kanadın uçuş tüyleri kesilmelidir. Bu, tavuğun dengesini bozar ve uçmasını engeller. İki kanat da kesilirse tavuk dengesini bulup tekrar uçmaya çalışabilir.

  • Tüylerin sadece uçtaki primer (birincil) kısımları kesilmeli, deriye çok yaklaşılmamalıdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
