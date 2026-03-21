Rakı Masasında Anlatamazsınız: Bir İçerik Üreticisi Rakının Neden Beyazladığını Kimya ile Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
Rakı ülkemizin en geleneksel içkilerinden biri. Hatta sadece bir içecek değil, Türkiye’de başlı başına bir kültür, sosyalleşme biçimi ve 'adab-ı muaşeret' bütünü. Rakı masasında başlayan sohbetin sonunun nereye vuracağı asla tahmin edilemez. Peki rakı masasında anlatmak, tam da rakı ile alakalı bir bilgi versek?

'theinstagraslis' isimli içerik üreticisi, rakının neden beyazladığını kimya ile anlattı. Verdiği bilgi rakı masasında akılda tutulacak gibi olmasa da pek çok kişiyi aydınlattı.

Özetle rakının beyazlama sebebi nedir?

Bu duruma 'louche' veya 'ouzo etkisi' deniyor. Rakının içinde bulunan ve ona asıl kokusunu veren madde, anason uçucu yağındaki anetol bileşiğidir. Anetol yağ bazlı bir bileşik olduğu için yüksek alkol oranında (%40-50) tamamen çözünür ve şeffaf görünür. Ancak rakıya su eklendiğinde alkol oranı düşer ve anetol suda çözünemez hale gelir. Su eklenince anetol, mikroskobik düzeyde heterojen bir yapı olan kolloid formuna dönüşür. Bu küçük parçacıklar ışığı dağıtarak rakıya o meşhur beyaz ve opak görünümünü verir. Süt de benzer bir kolloid yapıdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
