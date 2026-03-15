Gerçek Bir Kraliçe: İçerik Üreticisi Gizem Bilig "Ajda Bardağın" Hikayesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 15:42

Ajda Pekkan Türk pop müziğinin efsane ismi. 'Süperstar' unvanını her daim layığıyla taşıyan Ajda Pekkan, yarım asrı aşan kariyeriyle gerçek bir ikon ve zamanın ötesinde bir sanatçı. Sadece sesi ve yorumuyla değil, vizyoner sahne şovları ve modaya yön veren tarzıyla Türkiye’nin kültürel dönüşümünde büyük etkisi olan sanatçılardan. Peki Ajda Pekkan'ın sadece müziğiyle değil, ilham olduğu tasarımlarla da adını efsaneler arasına yazdırdığını biliyor muydunuz?

Verdiği ilginç bilgilerle, pek çok kelime ve deyimin kökenine inen Gizem Bilig Ajda bardakların hikayesini anlattı. İsimde gerçekten Süperstar'ın etkisinin olması pek çok kişiyi şaşırttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DV1HsbqiCs-/
Ajda bardakların hikayesini öğrendik. Peki Ajda bileziklerin ismi nereden geliyor?

Ajda Pekkan, 1970'li yıllarda sahnelerde ve günlük hayatında bu ince, altın halka bilezikleri koluna onlarca adet takarak kullanmaya başladı. O dönemde kadınlar genellikle daha ağır, kalın ve işlemeli bilezikler tercih ederken; Ajda Pekkan’ın bu minimal ama çoklu kullanımı büyük bir moda akımı başlattı. Halk arasında bu model, sanatçıyla o kadar özdeşleşti ki kuyumcularda 'Ajda bileziği' olarak istenmeye başlandı. Aslında bu bilezikler, geleneksel kuyumculuktaki 'Ray bilezik' modelinin daha ince, zarif ve genellikle üzerinde hafif 'pırpır' denilen kalem işçiliği olan versiyonu. En büyük özelliği ince olması, tek başına değil, 5, 10 veya 20 tane gibi çoklu takılmasıdır. Kol hareket ettikçe bileziklerin birbirine çarpmasıyla çıkan o karakteristik ses, bu modelin imzasıdır.

Tıpkı bardak hikayesinde olduğu gibi, Ajda Pekkan bu modelin isim hakkından bir kazanç sağlamıyor; ancak Türk moda tarihine ismini altın harflerle yazdırmış oldu.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
