article/comments
Bir Barista Kendi Gözünden "Barista Yalanlarını" Anlattı: Kahve Sipariş Ederken Bunlara Dikkat!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.03.2026 - 09:02

Kahve, birçoğumuzun günlük mola anlarının vazgeçilmez bir parçası. Ayrıca sabahın erken uyananlar için güne başlangıç ritüeli, gece geç saatlere kadar çalışanlar için ise enerji kaynağı olabiliyor. Her birimizin kahve zevki elbette farklı fakat kahve sipariş ederken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Bir barista, kahve siparişi sırasında hem baristaların hem müşterilerin yaptığı hatalardan bahsetti. Verdiği tavsiyeler, özellikle kahve tutkunlarını aydınlattı.

Tavsiyeleri şöyle özetleyebiliriz;

1. Geç Saatlerde Filtre Kahveye Dikkat!

  • Akşam geç saatlerde filtre kahve siparişi vermeyin. Veriyorsanız da mutlaka 'Yeni mi demlendi?' diye sorun. Bekleyen filtre kahvenin üzerine sıcak su eklenip tazeymiş gibi sunulabildiğini veya saatlerce beklediği için tadının bozulmuş olabileceğini söylüyor. Bunun yerine Americano tercih etmenizi öneriyor.

2. Siparişinizi Tanıyın

  • Bir içeceği ilk kez deneyecekseniz içeriğini ve porsiyon boyutunu mutlaka sorun. Örneğin; espresso sipariş ettiğinizde sadece minik bir bardakta saf kahve geleceğini, üzerine bir şey eklenince onun artık espresso olmayacağını bilmek hayal kırıklığını önler.

3. Sütünüzden Emin Olun

  • Eğer laktozsuz süt istiyorsanız, bunu sadece 'laktozsuz olsun' diyerek değil, 'Laktoz intoleransım var' diyerek belirtin. Bu şekilde baristalar durumu daha ciddiye alacak ve gözden kaçma ihtimali azalacaktır.

4. Bardağın İçine Bakın

  • Yoğun zamanlarda bardakların bazen tam doldurulmadığını söyleyen barista, kapağı açıp miktarı kontrol etmenizi ve az gelirse baristayı nazikçe uyarmanızı tavsiye ediyor.

5. Ice Americano vs. Ice Filtre Kahve

  • Ice Americano, buzlu suyun içine espresso atılarak yapıldığı için çok daha soğuk olur. Ice Filtre kahve ise sıcak demlenip buza döküldüğü için daha ılık bir deneyim sunabilir. Gerçekten soğuk bir kahve istiyorsanız Americano daha iyi bir tercih olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
