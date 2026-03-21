Bir Gıda Mühendisi Yemek Isıtırken Yapılan Büyük Hatayı Açıkladı: "Mikroorganizmalar İçin İdeal Ortam Oluşur"

Bir Gıda Mühendisi Yemek Isıtırken Yapılan Büyük Hatayı Açıkladı: "Mikroorganizmalar İçin İdeal Ortam Oluşur"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 09:28 Son Güncelleme: 21.03.2026 - 09:48

Hepimiz bir gün önceki yemeği ısıtıp yiyoruz ya da zaten önceden hazırlayıp buzdolabına attığımız yemekleri eve döndüğümüzde hızlıca ısıtıp yiyoruz. Pek çoğumuz yemeği ısıtırken ilk piştiği zamanki sıcaklığına getirmek yerine, yiyebileceğimiz bir sıcaklığa kadar ısıtıyoruz. Peki bu sayede mikroorganizmaların üremesi için ideal bir ortam oluşturduğumuzu biliyor muydunuz?

Gıda Mühendisi Tuğba Parıltı, yemekleri ısıtırken yapılan o büyük hatayı anlattı. Pek çok kişi aslında yıllardır aynı hatayı yaptığını fark etti.

Yemekleri Doğru Isıtma Yöntemi Nasıl Olmalı?

Yemekleri Doğru Isıtma Yöntemi Nasıl Olmalı?

Videodaki tavsiyeye göre iki güvenli yolun var:

  • Ya Tam Soğuk: Buzdolabından çıktığı gibi, 4 derecelik soğuk haliyle tüketmek.

  • Ya Tam Sıcak: En az 70-75 derece (pişme derecesi) civarına kadar ısıtmak. Bu yüksek sıcaklık, bekleyen bakterilerin ölmesini sağlar.

Özellikle hayvansal gıdalarda (et, süt, yumurta içeren yemekler) ve ek gıda dönemindeki bebekler için hazırlanan öğünlerde bu kurala uymak hayati önem taşıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
