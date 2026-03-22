"Kedi Sahiplenmek Sınıfsal Olmalı" Diyen Veteriner Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 11:05 Son Güncelleme: 22.03.2026 - 11:09

Türkiye gerçekten de dünyada 'kedisever' kimliğiyle bilinen nadir ülkelerden biri. Sokaklardaki kedi kültürümüz evlerimize de yansımış durumda. Ayrıca büyük çoğunluk bu hayvanları satın almak yerine sokaktan sahipleniyor. Bir kedi sahiplenmek harika bir deneyim olsa da ciddi bir maddi sorumluluk gerektiriyor. 

Yakında veteriner hekim olacağını belirten 'ssenattl' isimli içerik üreticisi, kedilerin masraflarına dikkat çekerek 'kedi sahiplenmenin sınıfsal olması gerektiğini' savunduğu bir video paylaştı. Fakat sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Peki bir kedinin ortalama masrafı ne kadar? Türkiye'deki güncel ekonomik koşullar ve veteriner ücretleri göz önüne alındığında, bir kedinin masraflarını üç ana başlıkta inceleyebiliriz;

1. Başlangıç Masrafları (Bir Defalık)

Kedi evinize ilk geldiğinde yapmanız gereken temel harcamalardır:

  • Taşıma Çantası: 400 TL - 1.500 TL

  • Kedi Tuvaleti ve Küreği: 300 TL - 2.000 TL (Kapalı veya otomatik olmasına göre değişir)

  • Mama ve Su Kapları: 150 TL - 600 TL

  • Yatak ve Tırmalama Tahtası: 500 TL - 2.500 TL

  • Kısırlaştırma (Dişi/Erkek): 3.000 TL - 7.000 TL (Veteriner odaları tarifesine göre değişir)

2. Aylık Rutin Masraflar

Kedinin sağlıklı yaşaması için her ay tekrarlanan giderlerdir:

  • Kaliteli Kuru/Yaş Mama: 800 TL - 2.000 TL (Mamanın markasına ve kedinin kilosuna göre)

  • Kedi Kumu: 300 TL - 700 TL

  • Rutin Veteriner Kontrolleri (Aşılar): Aylık ortalama 750 TL - 1.500 TL (Karma, Kuduz, Lösemi ve İç/Dış parazit aşılarının takvime yayılmış hali)

3. Öngörülemeyen Sağlık Giderleri

Videonun özellikle vurguladığı nokta burası. Acil durumlarda (zehirlenme, kaza, kronik hastalıklar) masraflar bir anda katlanabilir:

  • Kan Tahlili ve Görüntüleme (Röntgen/Ultrasun): 2.000 TL - 5.000 TL

  • Operasyonlar: 10.000 TL - 50.000 TL ve üzeri

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
