Konya'da 83 Yaşındaki Vatandaşın Kırlangıç Otuyla Uyguladığı Göz Tedavisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Konya'da 83 Yaşındaki Vatandaşın Kırlangıç Otuyla Uyguladığı Göz Tedavisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.03.2026 - 23:44

Bazı alternatif tıp yöntemleri yüzyıllardan günümüze ulaşmış durumda. Özellikle bizim kültürümüzde 'kocakarı ilacı' veya 'şifalı otlar' geleneği çok güçlü olduğu için alternatif tıp yöntemleri hala çok yaygın. 'Eskiler yapmışsa bir bildikleri vardır' düşüncesi bu tariflerin hala kullanılmasına sebep oluyor. Fakat bazılarının yarardan çok zararı olabiliyor. 

Konya’da 83 yaşındaki bir vatandaşın kendi bahçesinde yetiştirdiği bitkiyle uyguladığı tedavi sosyal medyada viral oldu. 35 yıldır bahçesinde yetiştirdiği kırlangıç otuyla hiçbir ücret almadan bu tedaviyi uyguladığı öğrenildi.

Bu tür "alternatif" yöntemler kaş yapayım derken göz çıkarmaya neden olabilir!

Bu tür "alternatif" yöntemler kaş yapayım derken göz çıkarmaya neden olabilir!

  • Kimyasal Yanık: Kırlangıç otunun içindeki alkaloidler ve yakıcı maddeler, gözün en dış tabakası olan korneada ciddi kimyasal yanıklara yol açabilir.

  • Kalıcı Görme Kaybı: Korneada oluşacak skar (yara izi) dokusu, görüşü kalıcı olarak bozabilir veya körlüğe kadar gidebilir.

  • Enfeksiyon: Steril olmayan bir bitki suyunun doğrudan göze teması, şiddetli enfeksiyonlara ve göz kaybına neden olabilir.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
