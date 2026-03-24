Uzun Süredir Lens Kullanan Bir Kadın Neredeyse Gözünü Kaybetmesine Sebep Olan Hatasını Paylaştı

24.03.2026 - 21:23

Günümüzde göz bozukluğu eskiye göre oldukça yaygın. Gözlerimiz evrimsel olarak uzağı izlemeye (avlanmak, tehlikeyi sezmek) odaklı. Ancak günümüzde saatlerce telefona, tablete veya bilgisayara bakıyoruz. Göz kaslarımız sürekli 'yakın odak' modunda kaldığı için yoruluyor ve uyum yeteneğini kaybediyor. Buna 'Dijital Göz Yorgunluğu' deniyor. Bunun için de gözlük ve lens kullananların sayısı da bir hayli fazla. 

Lens kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor bildiğiniz üzere. Bir sosyal medya kullanıcısı lens kullanırken yaptığı hatayı paylaştı. Neredeyse gözünü kaybetmek üzere olan kadın lens kullananları uyardı.

Peki doğru lens kullanımı nasıl olur?

1. El Temizliği (En Kritik Adım)

Lenslere dokunmadan önce ellerini mutlaka parfümsüz ve antibakteriyel bir sabunla yıka. Ardından tüy bırakmayan bir havluyla ellerini iyice kurula. Islak ellerle lense dokunmak, sudaki mikropların göze taşınmasına neden olabilir.

2. Lens Solüsyonu Kullanımı

  • Asla Musluk Suyu Kullanma: Musluk suyu, gözde ciddi enfeksiyonlara (Acanthamoeba keratiti gibi) yol açan mikroorganizmalar barındırır.

  • Taze Solüsyon: Lens kutusundaki solüsyonu her gün yenile. 'Üzerine ekleme' yapmak, dezenfeksiyon özelliğini yitirmesine neden olur.

  • Ovalama Yöntemi: Çoğu solüsyon 'no-rub' (ovalamaya gerek yok) dese de, lensi avuç içine alıp birkaç damla solüsyonla parmağınla hafifçe ovalamak, biriken protein ve lipidleri çok daha iyi temizler.

3. Lens Kutusu Bakımı

  • Lens kutusunu her gün solüsyonla çalkala ve kapağı açık şekilde kurumaya bırak.

  • Lens kutunu en geç 3 ayda bir yenisiyle değiştir.

4. Kullanım Sürelerine Sadık Kal

  • Günlük/Aylık Sınırı: Lenslerin bir kullanım ömrü vardır. 'Daha iyi görünüyor' diyerek aylık lensi 2 ay kullanmak korneanın oksijensiz kalmasına neden olur.

  • Uyku: Doktorun aksini belirtmedikçe lenslerle asla uyuma.

Bu videolar da ilginizi çekebilir,

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
