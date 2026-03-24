Doğala Dönüş Başlıyor! Bir Kadın Dudak Dolgusunu Eritme Sürecini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.03.2026 - 19:05

Bildiğiniz üzere estetik operasyonlar son yıllarda oldukça yaygınlamıştı. Kolay ulaşılabilir olmaları sebebiyle pek çok kişi bu operasyonları denemişti. Fakat başta estetik operasyonları ile bilinen ünlüler olmak üzere, yavaş yavaş yaptırdığı estetiklerden kurtularak doğal hallerine dönenler yeni bir akım başlattı. 

'zcaglakenanoglu' dudak dolgusunu eritme sürecini paylaştı. Pek çok kişi bunun çok yerinde bir karar olduğunu savundu.

Peki hangi estetik operasyonların geri dönüşü mümkün?

1. Tamamen Geri Dönebilenler (En Kolay)

  • Dolgu (Hyaluronik Asit): Özel bir enzimle (hyaluronidaz) dakikalar içinde eritilebilir.

  • Botoks: Müdahale edilemez ama 4-6 ay içinde etkisi tamamen geçer, kaslar eski haline döner.

2. Çıkarılabilir Olanlar (Ameliyat Gerektirir)

  • Meme ve Kalça Protezi: Ameliyatla geri çıkarılabilir (ancak deri sarkması için ek işlem gerekebilir).

  • Yüz İmplantları: Çene veya elmacık kemiği protezleri cerrahiyle alınabilir.

  • İp Askı: Erimeyen ipler cerrahiyle çıkarılabilir; eriyenler ise zamanla yok olur.

3. Sadece Revizyonla Düzelenler (En Zor)

  • Burun ve Kulak Estetiği: Kıkırdak ve kemik alındığı için eski haline dönmez; sadece ikinci bir ameliyatla (revizyon) şekli düzeltilebilir.

  • Liposuction: Alınan yağlar geri gelmez, ancak yağ enjeksiyonu ile hacim tamiri yapılabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
