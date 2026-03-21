onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Gerekli mi Erken mi? Botoks Yaptıran 25 Yaşındaki Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.03.2026 - 08:38

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz gibi artık estetik yaşı oldukça düştü. Instagram ve TikTok gibi platformlardaki kusursuzlaştırma filtreleri, gençlerin kendi gerçek yüzlerinden ziyade o 'dijital' hallerine benzeme isteğini tetikledi. Hatta bu durum literatüre 'Snapchat Dismorfisi' olarak bile girdi. Gençler arasındaki akran zorbalığı, özellikle fiziksel özelliklere yönelebiliyor. Özgüvenini kazanmak isteyen gençler de çözümü hızlı müdahalelerde arıyor.

25 yaşında botoks yaptıran kadın yaşadığı ciddi değişimi paylaştı. Pek çok kişi böyle bir değişim için yaşını oldukça erken buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eskiden botoks işlemi çok ileri yaşlarında insanların yaptırdığı bir işlem olarak bilinse de günümüzde, kırışıklıklar yerleşmeden yapılmaya başlanıyor. Bu yüzden botoks yaşı oldukça düştü.

Erken yaşta botoksun artıları ve riskleri neler?

Artıları:

  • Kalıcılık: Derin ve kalıcı kırışıklıkların (statik çizgiler) oluşmasını temelden engeller.

  • Maliyet: İleride ihtiyaç duyulabilecek daha pahalı ve ağır dolgu/operasyon işlemlerini azaltabilir.

  • Kas Yapısı: Kas hafızasını eğiterek yüzün aşırı sert mimikler yapmasını önler.

Riskleri ve Eksileri:

  • İfade Kaybı: Erken yaşta 'donuk', 'şaşkın' veya doğal olmayan yapay bir yüz ifadesine sebep olabilir.

  • Maddi Döngü: Çok erken başlandığında, ömür boyu sürecek ve her 4-6 ayda bir tekrarlanması gereken ciddi bir maliyet döngüsüne girilir.

  • Kas Atrofisi (Zayıflama): Onlarca yıl kesintisiz yapıldığında, o bölgedeki kaslar fazla incelip zayıflayabilir. Bu da derinin daha erken sarkık görünmesine neden olabilir.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın