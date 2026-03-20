onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Psikolog Kendisini En Çok Endişelendiren Çocuk Tipini Anlattı: "Söz Dinleyen, Sorun Çıkarmayan Çocuk..."

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2026 - 15:34

İçerik Devam Ediyor

Çocuk için sağlam bir psikoloji inşa etmek çok önemli. Bu yüzden hem psikologlara hem çocuklara kulak vermek gerekiyor.Sağlam bir psikolojik temel, sadece çocuğun 'sorunsuz' olması değil, kendi sesini bulabilmesi ve zorluklar karşısında esneyebilmesiyle inşa edilir. Peki bir çocuğun uyumlu ve sessiz olması gerçekten onun 'problemsiz' olduğunu mu gösterir?

Bir psikolog, kendisini en çok endişelendiren çocukları anlattı. Sanılanın aksine, ailelerin en çok övdüğü, söz dinleyen, sorun çıkarmayan çocukların psikolojisinden endişe ettiğini belirten psikolog 'Bu çocuklar kendilerini geri çektikleri için sorun çıkarmazlar.' diyerek pek çok ebeveynin gözden kaçırdığı bir noktaya dikkat çekti.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bir çoğun sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için en temelde neler yapılmalı?

1. Duygusal Okuryazarlık (Hissediyorum, O Halde Varım)

Çocuklar çoğu zaman ne hissettiklerini adlandıramazlar ve bu karmaşa onları ya hırçınlığa ya da videodaki gibi aşırı sessizliğe iter. Çocuğun duygularını sadece izlemek yerine onlara isim verin: 'Şu an hayal kırıklığına uğramış görünüyorsun, bu çok normal.' Duyguyu reddetmek ('Buna üzülünür mü hiç?') yerine kabul etmek, çocuğun kendine olan güvenini artırır.

2. Güvenli Alan ve Sınırlar

Sağlam bir psikoloji için çocuk, dünyanın hem tahmin edilebilir (sınırlar) hem de şefkatli (güven) bir yer olduğunu bilmelidir. Hiç sınırın olmadığı bir evde çocuk kendini boşlukta ve güvensiz hisseder; çok katı sınırların olduğu bir evde ise sadece 'itaat etmeyi' öğrenir. En sağlıklı olan, sınırların nedenini açıklayan ve çocuğun fikrini alan demokratik ebeveynlik yaklaşımıdır.

3. Hata Yapma Özgürlüğü

Mükemmeliyetçilik, çocuk psikolojisinin en büyük düşmanlarından biridir. Çocuk, hata yaptığında sevgiden mahrum kalmayacağını bilmelidir. Çocuğu sonucu (örneğin aldığı notu) için değil, gösterdiği çaba için takdir etmek, onun 'başarısızlık' korkusunu yener ve deneme cesaretini besler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın