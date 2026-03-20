Bir Psikolog Kendisini En Çok Endişelendiren Çocuk Tipini Anlattı: "Söz Dinleyen, Sorun Çıkarmayan Çocuk..."

Çocuk için sağlam bir psikoloji inşa etmek çok önemli. Bu yüzden hem psikologlara hem çocuklara kulak vermek gerekiyor.Sağlam bir psikolojik temel, sadece çocuğun 'sorunsuz' olması değil, kendi sesini bulabilmesi ve zorluklar karşısında esneyebilmesiyle inşa edilir. Peki bir çocuğun uyumlu ve sessiz olması gerçekten onun 'problemsiz' olduğunu mu gösterir?
Bir psikolog, kendisini en çok endişelendiren çocukları anlattı. Sanılanın aksine, ailelerin en çok övdüğü, söz dinleyen, sorun çıkarmayan çocukların psikolojisinden endişe ettiğini belirten psikolog 'Bu çocuklar kendilerini geri çektikleri için sorun çıkarmazlar.' diyerek pek çok ebeveynin gözden kaçırdığı bir noktaya dikkat çekti.
Peki bir çoğun sağlıklı bir psikolojiye sahip olması için en temelde neler yapılmalı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın