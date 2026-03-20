Bir Psikolog Kendisini En Çok Endişelendiren Çocuk Tipini Anlattı: "Söz Dinleyen, Sorun Çıkarmayan Çocuk..."

1. Duygusal Okuryazarlık (Hissediyorum, O Halde Varım)

Çocuklar çoğu zaman ne hissettiklerini adlandıramazlar ve bu karmaşa onları ya hırçınlığa ya da videodaki gibi aşırı sessizliğe iter. Çocuğun duygularını sadece izlemek yerine onlara isim verin: 'Şu an hayal kırıklığına uğramış görünüyorsun, bu çok normal.' Duyguyu reddetmek ('Buna üzülünür mü hiç?') yerine kabul etmek, çocuğun kendine olan güvenini artırır.

2. Güvenli Alan ve Sınırlar

Sağlam bir psikoloji için çocuk, dünyanın hem tahmin edilebilir (sınırlar) hem de şefkatli (güven) bir yer olduğunu bilmelidir. Hiç sınırın olmadığı bir evde çocuk kendini boşlukta ve güvensiz hisseder; çok katı sınırların olduğu bir evde ise sadece 'itaat etmeyi' öğrenir. En sağlıklı olan, sınırların nedenini açıklayan ve çocuğun fikrini alan demokratik ebeveynlik yaklaşımıdır.

3. Hata Yapma Özgürlüğü

Mükemmeliyetçilik, çocuk psikolojisinin en büyük düşmanlarından biridir. Çocuk, hata yaptığında sevgiden mahrum kalmayacağını bilmelidir. Çocuğu sonucu (örneğin aldığı notu) için değil, gösterdiği çaba için takdir etmek, onun 'başarısızlık' korkusunu yener ve deneme cesaretini besler.