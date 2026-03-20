Bir İçerik Üreticisi Sosyal Medyanın Sahteliğini Bir Akrabasının Paylaştığı Fotoğraf Üzerinden Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Sosyal Medyanın Sahteliğini Bir Akrabasının Paylaştığı Fotoğraf Üzerinden Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2026 - 11:24

Sosyal medya platformları hayatımıza çok kısa süre önce girdi fakat yaşam biçimimizi baştan aşağı değiştirdi. İnsanlar hayatlarından görünmesini istediği detayları ya da 'öylemiş' gibi olmasını istediği şeyleri paylaşarak bambaşka bir persona yaratabiliyor. Bu da insanların gerçeklik algısıyla oynayarak ciddi psikolojik problemlere neden olabiliyor. 

'kubra.aycaa' isimli içerik üreticisi, bir akrabasını yaptığı paylaşım üzerinden sosyal medyanın aslında ne kadar sahte bir yer olduğunu anlattı. Anlattığı olay, dinlerken bile kalpleri acıttı.

"O gün güzel bir gün değildi, babamın cenazesine gelmiştin"

"O gün güzel bir gün değildi, babamın cenazesine gelmiştin"

Geçtiğimiz günlerde 2016 akımı başlamış, insanlar 10 yıl önceki fotoğraflarını paylaşmaya başlamıştı. Kübra Ayça'nın bir akrabası da babasının cenazesinde çekilen bir fotoğrafı 'Güzel bir günden' notuyla paylaşan akrabasının bu hareketi üzerinden insanları sosyal medyadaki mutluluk gösterilerinin aslında ne kadar sahte olduğu konusunda uyardı. 

Ayrıca bunun çok geniş kitlelere hitap etmekle de alakası olmadığını belirten kadın, insanların sadece 50-60 takipçisi olsa bile sosyal medyada 'mutlu görünmek' adına ne kadar gerçeklikten kopabildiğini vurguladı. Takipçilerine, sosyal medyada gördükleri hayatlara özenip kendilerini kötü hissetmemeleri gerektiğini, çünkü madalyonun öteki yüzünün çok farklı olabileceğini bir kere daha hatırlattı.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
