İçerik mi Yazı Biçimi mi? Bir İnsan Kaynakları Uzmanı Takipçilerinden Gelen CV'leri İnceleyip Yorumladı

İçerik mi Yazı Biçimi mi? Bir İnsan Kaynakları Uzmanı Takipçilerinden Gelen CV'leri İnceleyip Yorumladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.03.2026 - 09:04

Bildiğiniz üzere son günlerde gündemimiz İnsan Kaynakları ve CV'leri inceleme biçimleri. Bir İnsan Kaynakları Uzmanı, kendisine gönderilen CV'leri neye göre elediğini gösterdiği bir video çekmiş, eleme sebepleri sinirleri bozmuştu. Hatta Çince bilen bir adayı sadece seçtiği yazı fontu yüzünden elemesi tepki çekmişti. Bunun üzerine İnsan Kaynakları Uzmanları doğur CV hazırlama yöntemlerini açıklamaya başladı.

Bir İnsan Kaynakları Uzmanı, takipçilerinden kendisine CV göndermesini istedi ve CV'lerdeki yanlışları inceledi. Yine odağın içerikten çok biçimde olması tepkileri beraberinde getirdi.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Videodaki CV inceleme tavsiyelerini şu şekilde özetleyebiliriz;

Videodaki CV inceleme tavsiyelerini şu şekilde özetleyebiliriz;

1. Font Seçimi

CV'de standart ve profesyonel fontlar kullanılmalıdır. Önerilen fontlar:

  • Times New Roman

  • Arial

  • Calibri

2. Sayfa Düzeni (Sütun Yapısı)

CV asla 2 veya 3 sütun şeklinde yazılmamalıdır. Okunabilirliğin en üst seviyede olması için her zaman tek sütundüzeni tercih edilmelidir.

3. Başlık (Title) Güncelliği

İsim altında yer alan unvan/başlık kısmı, başvurulan pozisyona göre mutlaka güncellenmelidir. Sabit bir başlık yerine esnek ve hedefe yönelik bir tanım kullanılmalıdır.

4. Eğitim ve İş Deneyimi Sıralaması

  • Akademik başvurular için: Eğitim (Education) kısmı en üstte yer almalıdır.

  • İş başvuruları için: İş deneyimleri (Professional Experience) en üstte olmalıdır.

5. Görsel Tutarlılık

  • Boşluklar: Bölümler arasındaki boşluklar eşit ve uyumlu olmalıdır.

  • Bullet Points: Madde işaretlerinin formatı tutarlı olmalı, yapılan görevlerin sonuçları net bir şekilde ifade edilmelidir.

  • Yetenekler: Yetenekler kısmı karmaşık listeler yerine virgülle ayrılarak veya alt alta düzenli bir şekilde yazılmalıdır.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
