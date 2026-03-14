İstanbul'da Eşi ile Birlikte Yaşayan 30 Yaşındaki Kadın "2 Kişilik Ailenin 1 Aylık Yaşam Maliyetini" Hesapladı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.03.2026 - 16:52 Son Güncelleme: 14.03.2026 - 17:49

İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Fakat hem kalabalık hem de oldukça pahalı. Özellikle ev ve kira fiyatları akılalmaz bir noktaya ulaştı. Özellikle evden çalışma sistemi yaygınlaştığından pek çok kişi İstanbul'u terk edip küçük şehirlerde yaşamaya başladı. Peki İstanbul'da yaşamanın 1 aylık maliyeti ne?

Bir içerik üreticisi iki kişilik ailesinin 1 aylık harcamalarını kalem kalem hesapladı. Ortaya da İstanbul'da yaşamayı hedefleyen ya da İstanbul'da yaşam maliyetinin farkında olmayanları aydınlatan bir video çıktı.

Kaynak: https://x.com/jurnalhabertr/status/20...
Benzer bir hesaplamayı çocukları okula giden 4 kişilik bir aile için yapsak;

  • Kira (3+1 Ev): 50.000 TL

  • Eğitim (Okul, Servis, Yemek): 60.000 TL

  • Market & Ev İhtiyaçları: 45.000 TL

  • Faturalar (Doğalgaz, Elek, Su, İnternet): 7.500 TL

  • Ulaşım & Benzin: 15.000 TL

  • Sosyalleşme (Ailece Yemek/Etkinlik): 12.000 TL

  • Giyim & Kişisel Bakım: 10.000 TL

  • Sağlık & Beklenmedik Giderler: 5.000 TL

TOPLAM AYLIK GİDER: 204.500 TL

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
