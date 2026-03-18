Çalıştığı Marka İçin Bir Influencer'dan Bütçe Teklifi İsteyen Kadın Talep Edilen Ücret Karşısında İsyan Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.03.2026 - 15:51 Son Güncelleme: 18.03.2026 - 15:52

Bildiğiniz üzere sosyal medya artık pek çok kişi için tam zamanlı bir iş. Ayırca herhangi bir işe göre de ciddi paralar kazanılıyor. Pek çok kişi influencer olmak için adım atmak istese de halihazırdaki işini bırakıp bu işe girmeye cesaret edemiyor. Peki influencer'lar gerçekten ne kadar kazanıyor. 

Bir kadın, çalıştığı bir marka için bir influencer'dan ücret teklifi istedi ve gelen ücret karşısına şoke oldu. 'Biz neden 9-6 çalışıyoruz?” diyen kadın duruma isyan etti.

Bir influencer'ın bu ücreti talep etmesi için kaç takipçisi ya da ne kadar izlenmesi olması gerekiyor?

Videoda bahsedilen 350 bin TL Reels ve 150 bin TL Story ücretleri, Türkiye sosyal medya pazarındaki güncel verilere göre oldukça üst segment bir iş birliği. Bu seviyede bir ödeme talep edebilmek için influencer’ın sadece takipçi sayısının değil, etkileşim gücünün de 'Mega' veya 'Üst-Makro' seviyesinde olması gerekiyor.

Bu rakamları talep eden bir profilin tahmini istatistikleri şu şekildedir:

1. Takipçi Sayısı

  • Mega Influencer / Ünlü: En az 1 Milyon ve üzeri takipçisi olan, toplumsal bilinirliği yüksek kişiler.

  • Üst Segment Makro: Takipçi sayısı 750.000 – 1.000.000 arasında olup, kitlesiyle çok yüksek bir sadakat bağı kurmuş (niş alanlarda lider olan) hesaplar.

2. İzlenme ve Etkileşim Oranları

Markalar sadece takipçi sayısına değil, videonun kaç kişiye 'dokunacağına' bakar. 350 bin TL'lik bir Reels bütçesi için beklenen performans genellikle şöyledir:

  • Reels İzlenme: Videonun organik olarak en az 1 Milyon – 3 Milyon arasında izlenmesi beklenir. Videonun 'viral' potansiyeli bu fiyatın en büyük gerekçesidir.

  • Story Görüntülenme: 150 bin TL'lik bir Story ücreti için, tek bir hikaye karesinin en az 150.000 – 300.000 kişi tarafından görüntülenmesi (ve yüksek 'link tıklama' oranına sahip olması) gerekir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
