Bir Hostes Uymak Zorunda Oldukları Kuralları Açıkladı: "Rujun Rengine Şirket Karar Veriyor"

Hosteslik, en keyifli mesleklerden biri olarak görülüyor. Her an dünyanın dört bir yanına seyahat etmek pek çok kişiye oldukça cazip geliyor. Hosteslik, sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzına dönüşüyor. Hosteslik, dünyayı gezmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürleri keşfetmek için bir fırsat sunarken, mükemmel iletişim becerisi, yüksek düzeyde profesyonellik ve disiplin gerektiriyor.

Bir hostes, hosteslerin uymaları gereken kuralları sıraladı. Ruj renginden saç şekline kadar her şeyin belirli bir standarda bağlı olması pek çok kişiye ilginç geldi.