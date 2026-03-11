onedio
Bir Hostes Uymak Zorunda Oldukları Kuralları Açıkladı: "Rujun Rengine Şirket Karar Veriyor"

Bir Hostes Uymak Zorunda Oldukları Kuralları Açıkladı: "Rujun Rengine Şirket Karar Veriyor"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 08:30

Hosteslik, en keyifli mesleklerden biri olarak görülüyor. Her an dünyanın dört bir yanına seyahat etmek pek çok kişiye oldukça cazip geliyor. Hosteslik, sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam tarzına dönüşüyor. Hosteslik, dünyayı gezmek, yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürleri keşfetmek için bir fırsat sunarken, mükemmel iletişim becerisi, yüksek düzeyde profesyonellik ve disiplin gerektiriyor. 

Bir hostes, hosteslerin uymaları gereken kuralları sıraladı. Ruj renginden saç şekline kadar her şeyin belirli bir standarda bağlı olması pek çok kişiye ilginç geldi.

Peki bu kurallar neden var?

Peki bu kurallar neden var?

  • Saç Kuralları: Videoda da belirtildiği gibi, türbülans veya yangın gibi acil durumlarda saçların yüze gelmesi görüşü engelleyebilir veya yanma riskini artırabilir.

  • Takı Kuralları: Sallantılı küpeler veya uzun kolyeler, acil tahliye sırasında bir yere takılabilir veya memura zarar verebilir.

  • Ayakkabı Kuralları: Topuk boyunun standart olması, acil bir durumda memurun dengesini kaybetmeden hızlı hareket edebilmesi içindir.

  • Tek Tip Görünüm: Üniforma ve makyaj standartları (Emirates'in kırmızı ruju gibi), markanın profesyonelliğini ve her yerde aynı hizmet kalitesini sunduğunu simgeler.

  • Otorite ve Güven: Düzenli ve bakımlı bir görünüm, yolcular üzerinde otorite kurmayı kolaylaştırır ve 'İşini bilen bir ekiple seyahat ediyorum' hissi vererek güven aşılar.

  • Bakımlı Görünüm: Toplanmış saçlar ve temiz bir üniforma, yemek ve içecek servisi sırasında hijyenik bir standart sağlar.

  • Yedek Çorap: Yırtık veya kaçık çorap, profesyonel olmayan bir görüntüye sebep olur; bu yüzden şirketler kusursuz bir görünüm için yedek bulundurmayı zorunlu kılar.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
