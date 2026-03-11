Yabancı Arkadaşlarına Türk Yemekleri Tattıran Kadın Şimdi de Onlara "Ramazan Hakkında Ne Bildiklerini" Sordu

Kaynak: https://www.instagram.com/irlandanind...
Ramazan ayının gelmesiyle dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar oruç ibadetini gerçekleştirmeye başladı. Farklı ülkelerde yaşayanlar için Ramazan ayı, sadece bir ay süren bir ibadet dönemi olmanın ötesinde, insanları birbirine bağlayan ve toplumları birleştiren bir dönem oldu. Bu manevi yolculuk, dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar için hem bir ibadet hem de bir deneyime dönüştü.
Yabancı arkadaşlarına Türk yemekleri tattıran 'irlandanindiyetisyeni' isimli içerik üreticisi, bu sefer de arkadaşlarına Ramazan hakkında neler bildiklerini sordu. Verdikleri cevaplar ise 'hoşgörünün' önemini bir kere daha hatırlattı.
"Herkes için hoşgörü"
