Yabancı Arkadaşlarına Türk Yemekleri Tattıran Kadın Şimdi de Onlara "Ramazan Hakkında Ne Bildiklerini" Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 09:45

Ramazan ayının gelmesiyle dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar oruç ibadetini gerçekleştirmeye başladı. Farklı ülkelerde yaşayanlar için Ramazan ayı, sadece bir ay süren bir ibadet dönemi olmanın ötesinde, insanları birbirine bağlayan ve toplumları birleştiren bir dönem oldu. Bu manevi yolculuk, dünyanın dört bir yanındaki müslümanlar için hem bir ibadet hem de bir deneyime dönüştü.

Yabancı arkadaşlarına Türk yemekleri tattıran 'irlandanindiyetisyeni' isimli içerik üreticisi, bu sefer de arkadaşlarına Ramazan hakkında neler bildiklerini sordu. Verdikleri cevaplar ise 'hoşgörünün' önemini bir kere daha hatırlattı.

"Herkes için hoşgörü"

Yabancıların Ramazan'ın dezavantajlıların halinden anlamak, sahip olduklarına şükretmek için yapılması, güneşin doğuşundan batışına kadar yemek yenmemesi ve su içilmemesi, Ramazan'ın sonunda ise bayram yapılıyor olması gibi temel bilgilere hakim oldukları görüldü. İçerinden biri bunu kendi kültürlerindeki 'Lent' dönemine benzetti. Kendi kültürlerindeki 40 günlük bu dönemde genellikle et, alkol veya çikolata gibi sevilen bir şeyden feragat edildiğini, ancak Ramazan'ın çok daha zorlu ve saygı duyulası olduğunu ifade etti. Bu da farklı inançları tanımanın ve her onlara saygı duymanın önemini bir kere daha hatırlattı.

