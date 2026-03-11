Alperen Duymaz’ın Eşi ve Oğluyla Paylaştığı Aile Pozları Sosyal Medyada Kalpleri Eritti!
Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Alperen Duymaz, yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ekranların sevilen yüzü, bu kez ailesiyle paylaştığı samimi karelerle dikkat çekti. Öğretmen eşi Kübra Kelkit ve çocuklarıyla verdiği yeni aile pozları kalpleri eritti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yılların en popüler ve dikkat çeken oyuncularından biri olan Alperen Duymaz, hem karizması hem de başarılı performanslarıyla televizyon dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alperen Duymaz, 2020 yılında öğretmen olan Kübra Kelkit ile nikah masasına oturmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın