Alperen Duymaz’ın Eşi ve Oğluyla Paylaştığı Aile Pozları Sosyal Medyada Kalpleri Eritti!

Alperen Duymaz'ın Eşi ve Oğluyla Paylaştığı Aile Pozları Sosyal Medyada Kalpleri Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.03.2026 - 10:32

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Alperen Duymaz, yer aldığı projeler kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ekranların sevilen yüzü, bu kez ailesiyle paylaştığı samimi karelerle dikkat çekti. Öğretmen eşi Kübra Kelkit ve çocuklarıyla verdiği yeni aile pozları kalpleri eritti.

Son yılların en popüler ve dikkat çeken oyuncularından biri olan Alperen Duymaz, hem karizması hem de başarılı performanslarıyla televizyon dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahip.

Oyunculuk kariyerine Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle adım atan Duymaz, ardından Bodrum Masalı, Çarpışma, Son Yaz, Erkek Severse ve EGO gibi yapımlarda rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Son dönemde ise Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisindeki performansıyla konuşulan oyuncu, kariyerine hız kesmeden devam ediyor. 

Yakışıklılığı ve oyunculuğuyla sık sık sosyal medyada gündem olan Duymaz, şimdi de TRT tabii platformu için hazırlanan “Beklenen Mehdi” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alperen Duymaz, 2020 yılında öğretmen olan Kübra Kelkit ile nikah masasına oturmuştu.

Magazin dünyasından uzak, sade ve huzurlu bir aile hayatı sürdürmeleriyle sık sık takdir toplayan çift, kısa süre önce ilk çocuklarını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aile hayatına dair küçük kesitler paylaşan Duymaz çifti, son olarak oğulları Gün'le verdikleri yeni aile pozlarıyla gündeme geldi. Doğallıkları ve samimi halleriyle dikkat çeken kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Yorum Yazın