Arzu Sabancı'nın Sosyal Medyadaki Reklam Paylaşımı Dikkat Çekti!

10.03.2026 - 14:45

Sabancı ailesinin tanınan isimlerinden Arzu Sabancı bu kez bir davet ya da stil paylaşımıyla değil, Instagram’daki bir detayıyla gündeme geldi. Ünlü ismin yaptığı paylaşımda yer alan reklam  takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olan Sabancı ailesinin gelini Arzu Sabancı, iş dünyasındaki konumu kadar stil anlayışı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken isimlerden biri.

Yıllardır cemiyet hayatının en çok konuşulan figürlerinden biri olan Sabancı, özellikle moda, davetler ve günlük hayatına dair paylaşımlarıyla Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Sabancı ailesinde şimdilerde ise bebek heyecanı yaşanıyor. Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken, ailede de büyük bir mutluluk hakim. Çiftin bir oğulları olacağı öğrenilirken, bu haberle birlikte Arzu Sabancı da ikinci kez babaanne olmaya hazırlanıyor. İlk torunu Arzu Alara ile sık sık vakit geçiren ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Arzu Sabancı, aileye katılacak yeni bebekle birlikte babaanne olma heyecanını bir kez daha yaşayacak.

Şıklığı ve zarif tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Arzu Sabancı, sosyal medyada da oldukça aktif bir profil çiziyor.

Arzu Sabancı’nın Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımındaki reklam sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Cemiyet dünyasından bir ismin sponsorlu içerik paylaşması bazı takipçilerin ilgisini çekerken, bu detay kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

