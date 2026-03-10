Arzu Sabancı'nın Sosyal Medyadaki Reklam Paylaşımı Dikkat Çekti!

Yıllardır cemiyet hayatının en çok konuşulan figürlerinden biri olan Sabancı, özellikle moda, davetler ve günlük hayatına dair paylaşımlarıyla Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Sabancı ailesinde şimdilerde ise bebek heyecanı yaşanıyor. Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı çifti ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken, ailede de büyük bir mutluluk hakim. Çiftin bir oğulları olacağı öğrenilirken, bu haberle birlikte Arzu Sabancı da ikinci kez babaanne olmaya hazırlanıyor. İlk torunu Arzu Alara ile sık sık vakit geçiren ve sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çeken Arzu Sabancı, aileye katılacak yeni bebekle birlikte babaanne olma heyecanını bir kez daha yaşayacak.

Şıklığı ve zarif tarzıyla sık sık magazin gündemine gelen Arzu Sabancı, sosyal medyada da oldukça aktif bir profil çiziyor.