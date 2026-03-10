onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada En Erken ve En Geç Uyanan Ülkeler Belli Oldu

Dünyada En Erken ve En Geç Uyanan Ülkeler Belli Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2026 - 15:40

World Population Review 2026 verilerine göre ülkelerin ortalama uyanma saatleri belli oldu. Dünya genelinde ülkelerin birbirleri arasındaki farklar dikkat çekerken Türkiye de geç uyanan ülkeler arasında kendisine yer buldu. Çalışmaya göre en erken uyanan Güney Afrika olurken en geç uyanan ise Suudi Arabistan.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

World Population Review verilerine göre ülkelerin vatandaşları ortalama bu saatlerde uyanıyor;

World Population Review verilerine göre ülkelerin vatandaşları ortalama bu saatlerde uyanıyor;

Güney Afrika - 6:24

 Kolombiya - 6:31

 Kosta Rika - 6:38 

Endonezya - 6:55 

 Japonya - 7:09

 Meksika - 7:09

 Avustralya - 7:13

 ABD - 7:20

 İsveç - 7:21

 Almanya - 7:25

 Filipinler - 7:28

 Brezilya - 7:31

 Kanada - 7:33

 Birleşik Krallık - 7:33

 Hindistan - 7:36

 Güney Kore - 7:38

 Malezya - 7:41

 Çin - 7:42

 BAE - 7:43

 Fransa - 7:51

 İtalya - 7:52

 Türkiye - 8:02

 İspanya - 8:05

 Suudi Arabistan - 8:27

Türkiye 8.02 ile geç uyanan ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye 8.02 ile geç uyanan ülkeler arasında yer alıyor.

Bu veriler, kültürel alışkanlıklar, çalışma saatleri, iklim koşulları ve coğrafi konum gibi faktörlerin uyanma alışkanlıklarını nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Örneğin tarım ağırlıklı veya sıcak iklimli ülkelerde daha erken kalkış yaygınken, bazı Akdeniz ve Körfez ülkelerinde daha geç saatler tercih ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın