Dünyada En Erken ve En Geç Uyanan Ülkeler Belli Oldu
World Population Review 2026 verilerine göre ülkelerin ortalama uyanma saatleri belli oldu. Dünya genelinde ülkelerin birbirleri arasındaki farklar dikkat çekerken Türkiye de geç uyanan ülkeler arasında kendisine yer buldu. Çalışmaya göre en erken uyanan Güney Afrika olurken en geç uyanan ise Suudi Arabistan.
World Population Review verilerine göre ülkelerin vatandaşları ortalama bu saatlerde uyanıyor;
Türkiye 8.02 ile geç uyanan ülkeler arasında yer alıyor.
