İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 14-15 Mart 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 15:19

İstanbul’da 14-15 Mart 2026 hafta sonunda, sanatseverleri kentin iki yakasına yayılan zengin ve çeşitli bir tiyatro programı bekliyor. Klasik eserlerin çağdaş uyarlamalarından kara komedilere, deneysel avangart performanslardan çocuklara yönelik pedagojik oyunlara kadar geniş bir seçki sahnelerde yer alacak. Hafta sonu planınızı yaparken ilginizi çeken bir oyunu seçerek İstanbul’un canlı ve dinamik tiyatro atmosferine dahil olabilirsiniz.

Avrupa Yakası Sahneleri (14-15 Mart 2026)

  • Moonlight - İngilizce Çocuk Tiyatrosu / Pedagojik - Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi (14 Mart 2026 - 13:00)

  • Legends of Istanbul - İnteraktif Gösteri / Dijital Performans - Mekan Özel / Merkezi Gösteri Alanı (14 Mart 2026 - 16:00)

  • Diyemedim - Dram-Komedi / İç Hesaplaşma - Ses 1885 Ortaoyuncular Tiyatrosu (14 Mart 2026 - 20:00)

  • Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Dram / Psikolojik Yüzleşme (Uyarlama) - Akatlar Kültür Merkezi (14 Mart 2026 - 20:30)

  • Mahşer-i Cümbüş - Doğaçlama Komedi / İnteraktif Tiyatro - Trump Sahne (14 Mart 2026 - 20:30)

  • Joey's Adventures - İngilizce Çocuk Tiyatrosu / Pedagojik - Beşiktaş Belediyesi Akatlar Kültür Merkezi (15 Mart 2026 - Gündüz Seansı)

  • Don Quixote (Don Kişot) - Klasik Uyarlama / Bale ve Fiziksel Gösteri - Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi (15 Mart 2026 - Akşam Seansı)

Anadolu Yakası Sahneleri (14-15 Mart 2026)

  • Şirreti Evcilleştirmek - Klasik Eleştirel Uyarlama (Shakespeare) - Moda Sahnesi (14 Mart 2026 - 16:00 ve 20:30)

  • Ölün Bizi Ayırana Dek - Kara Komedi / Polisiye - Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi (14 Mart 2026 - 20:00)

  • Çingene ve Bir Şey - Çağdaş Tiyatro / Bağımsız Yapım - İkincikat (14 Mart 2026 - 20:30)

  • Tacin Nöbetçileri - Çağdaş Sahne Sanatları / Tiyatro - DasDas Ataşehir (14 Mart 2026 - 21:00)

  • Ölün Bizi Ayırana Dek - Kara Komedi / Polisiye - Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon (15 Mart 2026 - 15:00)

  • Beyaz Tavşan Kırmızı Tavşan - Deneysel Tiyatro / Avangart Format - DasDas Ataşehir (15 Mart 2026 - 15:30)

  • Şüphe - Psikolojik Gerilim - Tiyatro Oyun Kutusu Sahnesi (15 Mart 2026 - 19:00)

  • Bu Hikaye Senden Uzun Osman - Dram / Psikolojik Yüzleşme (Uyarlama) - KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi (15 Mart 2026 - 20:30)

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
