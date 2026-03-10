İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 14-15 Mart 2026 Tiyatro Oyunları
İstanbul’da 14-15 Mart 2026 hafta sonunda, sanatseverleri kentin iki yakasına yayılan zengin ve çeşitli bir tiyatro programı bekliyor. Klasik eserlerin çağdaş uyarlamalarından kara komedilere, deneysel avangart performanslardan çocuklara yönelik pedagojik oyunlara kadar geniş bir seçki sahnelerde yer alacak. Hafta sonu planınızı yaparken ilginizi çeken bir oyunu seçerek İstanbul’un canlı ve dinamik tiyatro atmosferine dahil olabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avrupa Yakası Sahneleri (14-15 Mart 2026)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anadolu Yakası Sahneleri (14-15 Mart 2026)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın