5 Yıl Sonra Hayatında Olmayacak Olan Şeyi Söylüyoruz!

Hayat bazen fark etmeden değişir. Bugün hayatının çok önemli bir parçası olan bir şey, birkaç yıl sonra tamamen geride kalmış olabilir. İnsanlar değişir, öncelikler değişir, hatta bazen karakterimiz bile dönüşür. Peki senin hayatında 5 yıl sonra büyük ihtimalle artık yer almayacak olan şey ne? Bir alışkanlık mı, bir düşünce tarzı mı, bir ilişki biçimi mi yoksa tamamen başka bir hayat tarzı mı? Bu testte vereceğin cevaplar, şu anki kişiliğin ve hayata bakışın üzerinden ilerleyerek sana küçük bir gelecek tahmini yapacak.

Hazırsan başlayalım!