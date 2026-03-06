Bu Davranışlara Sahipsen Anksiyete Sorunların Var Demektir!

Bazen fark etmesek de küçük davranışlarımız, zihinsel sağlığımız hakkında ipuçları verir. Anksiyete, günlük yaşamı etkileyebilen ve çoğu kişinin zaman zaman deneyimlediği bir durumdur.

⚠️ Bu test profesyonel bir tanı koymaz. Sonuçlar yalnızca davranış farkındalığı ve kişisel gözlem amaçlıdır.

Hazırsan başla!