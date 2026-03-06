Türkiye Milli Futbol Takımının 2026 Dünya Kupası Formaları Sızdı
Türkiye Milli Futbol Takımı; ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na gitmek için play off maçlarını bekliyor. İki play off maçını geçtiği takdirde 24 yıl aradan sonra dünyanın en büyük spor sahnelerinden birine çıkacak olan millilerin 2026 formaları da sızdı. Kırmızı ve kırmızı şeritli beyaz formaların yer aldığı forma seti sosyal medyada da değerlendirildi.
Nike tarafından tasarlanan formaların birisi kırmızıyken diğer forma ise beyazın üzerine kırmızı detay ve şeritli olacak.
Ancak her sene benzer tasarımların satışa çıkması kullanıcılar tarafından eleştirildi.
Yeni seti başarısız bulanlar oldu.
Uzun uzun yorumlayanlar oldu.
Ebru sanatının yeteri kadar iyi işlenmediğini düşünenler de oldu.
Siz nasıl buldunuz?
