THY’de Zam Oranları Belli Oldu! Toplu İş Sözleşmesi'nde Anlaşma Sağlandı
Türk Hava Yolları (TH) ile Hava-İş Sendikası arasında 29. dönem TİS anlaşması sağlandı. THY’de zam oranları belli oldu. İlk 6 ay için yüzde 14 zam yapılacak.
THY'de zam oranı belli oldu.
