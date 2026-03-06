onedio
THY’de Zam Oranları Belli Oldu! Toplu İş Sözleşmesi'nde Anlaşma Sağlandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.03.2026 - 20:21

Türk Hava Yolları (TH) ile Hava-İş Sendikası arasında 29. dönem TİS anlaşması sağlandı. THY’de zam oranları belli oldu. İlk 6 ay için yüzde 14 zam yapılacak.

THY'de zam oranı belli oldu.

Türk Hava Yolları ile Hava-İş Sendikası arasında yürütülen 29’uncu dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde sona gelindi. 

THY çalışanlarının maaşına ilk altı ay için yüzde 14 oranında zam yapıldı. Zammın yanı sıra sosyal haklarda da iyileştirme yapıldı. 

Hava Sosyal Medya’da yer alan habere göre;

  • Şeflik tazminatı: 26 bin TL’den 50 bin TL’ye çıkarıldı.

  • Amirlik tazminatı: 6 bin TL’den 15 bin TL’ye yükseltildi.

  • Sosyal yardım: 10 bin TL’den 18 bin TL’ye çıkarıldı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
