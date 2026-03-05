Bir Zamanlar Ülker’in Ortağıydı: 40 Yıllık Firma İflas Etti!
Ekonomik kriz büyük, küçük demeden tüm markaları derinden etkiliyor. İflas eden firmalara bir köklü firma daha katıldı. 1986 yılında kurulan ve bir zamanlar Ülker'in ortağı olan Modern Çikolata iflas etti. Haber Hürriyeti’nden Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre iflas davasının açıldığı bilgisi Karaman İcra Dairesi’nin ilanıyla ortaya çıktı.
Bir zamanlar Ülker'in ortağı olan 40 yıllık köklü firma iflas etti.
