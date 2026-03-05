Bir Zamanlar Ülker’in Ortağıydı: 40 Yıllık Firma İflas Etti!

Karaman’ın kalkınması ve üretim merkezi olmasında etkili bir firma olan Modern Çikolata iflas etti. Abdullah Tayyar tarafından 20 kişiyle 1986 yılında üretime başlayan firma, ilk olarak Karsa Bisküvi ismiyle ortaya çıktı. 1999 yılında Türkiye’nin en popüler markası olan Ülker ile ortaklık yapan şirket, bu ortaklığı 2014 yılına kadar devam ettirdi. 2014 yılında hisselerini satan Karsa Bisküvi, Modern Çikolata ismiyle yeni fabrika kurdu.

Geçen yıl konkordato sürecine giren şirket yaşadığı durumu “Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşulları şirketimizi de olumsuz etkiledi” sözleriyle açıklamıştı. 140 bin ton kapasatiye sahip tesisleriyle hizmet veren Modern Çikolata’nın 300’den fazla ürünü bulunuyordu.

Karaman İcra Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilanına göre Modern Çikolata Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas davası açıldı.

Öte yandna 3 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, 2023 yılına kadar İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı.