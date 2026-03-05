onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bir Zamanlar Ülker’in Ortağıydı: 40 Yıllık Firma İflas Etti!

Bir Zamanlar Ülker’in Ortağıydı: 40 Yıllık Firma İflas Etti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2026 - 17:06

Ekonomik kriz büyük, küçük demeden tüm markaları derinden etkiliyor. İflas eden firmalara bir köklü firma daha katıldı. 1986 yılında kurulan ve bir zamanlar Ülker'in ortağı olan Modern Çikolata iflas etti. Haber Hürriyeti’nden Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre iflas davasının açıldığı bilgisi Karaman İcra Dairesi’nin ilanıyla ortaya çıktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir zamanlar Ülker'in ortağı olan 40 yıllık köklü firma iflas etti.

Bir zamanlar Ülker'in ortağı olan 40 yıllık köklü firma iflas etti.

Karaman’ın kalkınması ve üretim merkezi olmasında etkili bir firma olan Modern Çikolata iflas etti. Abdullah Tayyar tarafından 20 kişiyle 1986 yılında üretime başlayan firma, ilk olarak Karsa Bisküvi ismiyle ortaya çıktı. 1999 yılında Türkiye’nin en popüler markası olan Ülker ile ortaklık yapan şirket, bu ortaklığı 2014 yılına kadar devam ettirdi. 2014 yılında hisselerini satan Karsa Bisküvi, Modern Çikolata ismiyle yeni fabrika kurdu. 

Geçen yıl konkordato sürecine giren şirket yaşadığı durumu “Son dönemdeki ekonomik gelişmeler ve zorlu finansman koşulları şirketimizi de olumsuz etkiledi” sözleriyle açıklamıştı. 140 bin ton kapasatiye sahip tesisleriyle hizmet veren Modern Çikolata’nın 300’den fazla ürünü bulunuyordu.

Karaman İcra Dairesi’nin geçtiğimiz hafta yayınlanan ilanına göre Modern Çikolata Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında iflas davası açıldı.

Öte yandna 3 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, 2023 yılına kadar İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın