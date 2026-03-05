Mart 2026 Opel Fiyat Listesi: Opel Corsa, Astra, Frontera, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Almanya menşeli Opel, Mart ayında geçerli olacak fiyat listesini duyurdu. Her ay başında güncellenen fiyat listeleri, otomobil tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşında yaşanan genel fiyat artışının ardından markaların ilerleyen aylardaki fiyat listeleri merak konusu olmuştu. Opel, Mart ayında birçok modelindeki fiyatı korudu.
Opel Corsa, Astra, Mokka ve Frontera ne kadar?
İşte Opel Mart 2026 güncel fiyat listesi.
Opel fiyat listesi Mart 2026
Opel Corsa fiyat listesi Mart 2026
Opel Astra fiyat listesi Mart 2026
Yeni Opel Frontera fiyat listesi Mart 2026
Opel Mokka fiyat listesi Mart 2026
Opel Grandland fiyat listesi Mart 2026
