Apple Telefon Kullanıcılarının Merak Ettiği Sır Çözüldü: iPhone'da Gelen Aramalar Neden Farklı Görünüyor?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
05.03.2026 - 17:43

iPhone kullanıcılarının sıkça karşılaştığı 'Gelen aramada neden bazen buton, bazen kaydırma çubuğu çıkıyor?' sorusunun yanıtı belli oldu. Tamamen telefonun o anki kilit durumuna bağlı olan bu tasarım farkı, hem güvenliği sağlıyor hem de yanlışlıkla aramaların açılmasını engelliyor.

iPhone kullanıcılarının sosyal medyada sık sık cevap aradığı o durumun cevabı belli oldu.

iPhone ve birçok modern akıllı telefonda gelen arama ekranının iki farklı tasarımla karşımıza çıkması, cihazın o anki kullanım durumuyla doğrudan ilgilidir. Eğer telefonunuzun ekranı kilitli durumdaysayken bir arama alırsanız, ekranın altında 'cevaplamak için kaydır' seçeneği belirir. Ancak telefonunuzu aktif olarak kullandığınız sırada, yani ekran kilidi açıkken bir arama gelirse, karşınıza doğrudan 'Kabul Et' ve 'Reddet' butonları çıkar.

Ekran kilitliyken karşımıza çıkan kaydırma mekanizması, aslında bir güvenlik önlemi olarak tasarlanmıştır.

Cihaz cebinizde veya çantanızda olduğu sırada, kumaş sürtünmesi gibi dış etkenler nedeniyle aramanın yanlışlıkla açılmasını ya da reddedilmesini önlemek amaçlanır. Bu ekran tipinde bir 'Reddet' butonu yer almaz; kullanıcı aramayı sonlandırmak isterse telefonun yan tarafında bulunan güç düğmesine iki kez basarak işlemi gerçekleştirebilir. Ekran açıkken çıkan butonlu arayüz ise, o an cihaz başında olan kullanıcının tek bir dokunuşla hızlıca karar vermesine olanak tanır.

Bu sistemin temel mantığı, telefonun o an nerede olduğunu tahmin etmektir. Kilitli ekran 'cepte olma' ihtimalini, açık ekran ise 'elde olma' durumunu temsil eder. Böylece yazılım, yanlış komut algılama riskini en aza indirerek kullanıcı deneyimini koruma altına almış olur.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
