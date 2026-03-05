Apple Telefon Kullanıcılarının Merak Ettiği Sır Çözüldü: iPhone'da Gelen Aramalar Neden Farklı Görünüyor?

Cihaz cebinizde veya çantanızda olduğu sırada, kumaş sürtünmesi gibi dış etkenler nedeniyle aramanın yanlışlıkla açılmasını ya da reddedilmesini önlemek amaçlanır. Bu ekran tipinde bir 'Reddet' butonu yer almaz; kullanıcı aramayı sonlandırmak isterse telefonun yan tarafında bulunan güç düğmesine iki kez basarak işlemi gerçekleştirebilir. Ekran açıkken çıkan butonlu arayüz ise, o an cihaz başında olan kullanıcının tek bir dokunuşla hızlıca karar vermesine olanak tanır.

Bu sistemin temel mantığı, telefonun o an nerede olduğunu tahmin etmektir. Kilitli ekran 'cepte olma' ihtimalini, açık ekran ise 'elde olma' durumunu temsil eder. Böylece yazılım, yanlış komut algılama riskini en aza indirerek kullanıcı deneyimini koruma altına almış olur.