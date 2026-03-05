Apple Telefon Kullanıcılarının Merak Ettiği Sır Çözüldü: iPhone'da Gelen Aramalar Neden Farklı Görünüyor?
iPhone kullanıcılarının sıkça karşılaştığı 'Gelen aramada neden bazen buton, bazen kaydırma çubuğu çıkıyor?' sorusunun yanıtı belli oldu. Tamamen telefonun o anki kilit durumuna bağlı olan bu tasarım farkı, hem güvenliği sağlıyor hem de yanlışlıkla aramaların açılmasını engelliyor.
iPhone kullanıcılarının sosyal medyada sık sık cevap aradığı o durumun cevabı belli oldu.
Ekran kilitliyken karşımıza çıkan kaydırma mekanizması, aslında bir güvenlik önlemi olarak tasarlanmıştır.
