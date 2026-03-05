onedio
Temmuzda Emekliler Ne Kadar Zam Alacak? SSK, Bağ-Kur ve Memurun Yeni Maaş Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.03.2026 - 13:43

Emekliler Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Milyonlarca emeklinin maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklisi ise yüzde 18.6 oranında zam aldı. Milyonlarca emekli şimdiden Temmuz maaş zammını merak etmeye başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, zam oranını ve maaşları kuruş kuruş hesapladı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur maaş listesi!

Kaynak: Dünya gazetesi

Temmuz ayında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

6 aylık enflasyon farkında göre zam alan milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş artışını bekliyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12.19 zam yapılırken memur ve memur emeklisi yüzde 18.6 zam aldı. En düşük emekli maaşının ise 20 bin liraya tamamlanmasıyla toplamda yüzde 18.40 oranında zam yapılmış oldu. 

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yılın ilk iki ayında açıklanan enflasyon verilerine Ocak ayında yapılan zamların şimdiden önemli bir kısmının eridiğini ifade etti. Rakamları karşılaştıran Erdursun Temmuz da 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 13-15 arasında olduğunu kaydetti. Bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13-15 oranında zam alacağını söyleyen Erdursun, memur ve memur emeklisinin yüzde yüzde 9-11 arasında zam alabileceğini vurguladı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşını kuruş kuruş hesapladı.

Özgür Erdursun zam oranlarını ve maaşları tek tek hesapladı. İşte SGK uzmanı Erdursun'un o listesi:

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Yüzde 13 zam olursa:

20.000 TL → 22.600 TL

21.000 TL → 23.730 TL

22.000 TL → 24.860 TL

23.000 TL → 25.990 TL

24.000 TL → 27.120 TL

25.000 TL → 28.250 TL

30.000 TL → 33.900 TL

Yüzde 14 zam olursa:

20.000 TL → 22.800 TL

21.000 TL → 23.940 TL

22.000 TL → 25.080 TL

23.000 TL → 26.220 TL

24.000 TL → 27.360 TL

25.000 TL → 28.500 TL

30.000 TL → 34.200 TL

Yüzde 15 zam olursa:

20.000 TL → 23.000 TL

21.000 TL → 24.150 TL

22.000 TL → 25.300 TL

23.000 TL → 26.450 TL

24.000 TL → 27.600 TL

25.000 TL → 28.750 TL

30.000 TL → 34.500 TL

Memur ve memur emekli maaşı ne kadar olacak?

 Yüzde 9 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı: 

20.000 TL → 21.800 TL

25.000 TL → 27.250 TL

30.000 TL → 32.700 TL

40.000 TL → 43.600 TL

50.000 TL → 54.500 TL

60.000 TL → 64.400 TL

Yüzde 10 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı 

20.000 TL → 22.000 TL

25.000 TL → 27.500 TL

30.000 TL → 33.000 TL

40.000 TL → 44.000 TL

50.000 TL → 55.000 TL

60.000 TL → 66.000 TL

Yüzde 11 enflasyon farkı + toplu sözleşme zammı

20.000 TL → 22.200 TL

25.000 TL → 27.750 TL

30.000 TL → 33.300 TL

40.000 TL → 44.400 TL

50.000 TL → 55.500 TL

60.000 TL → 66.600 TL

