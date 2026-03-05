Temmuzda Emekliler Ne Kadar Zam Alacak? SSK, Bağ-Kur ve Memurun Yeni Maaş Listesi

6 aylık enflasyon farkında göre zam alan milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak maaş artışını bekliyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12.19 zam yapılırken memur ve memur emeklisi yüzde 18.6 zam aldı. En düşük emekli maaşının ise 20 bin liraya tamamlanmasıyla toplamda yüzde 18.40 oranında zam yapılmış oldu.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, yılın ilk iki ayında açıklanan enflasyon verilerine Ocak ayında yapılan zamların şimdiden önemli bir kısmının eridiğini ifade etti. Rakamları karşılaştıran Erdursun Temmuz da 6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 13-15 arasında olduğunu kaydetti. Bu rakam gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13-15 oranında zam alacağını söyleyen Erdursun, memur ve memur emeklisinin yüzde yüzde 9-11 arasında zam alabileceğini vurguladı.