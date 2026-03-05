Temmuzda Emekliler Ne Kadar Zam Alacak? SSK, Bağ-Kur ve Memurun Yeni Maaş Listesi
Emekliler Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Milyonlarca emeklinin maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre belli oluyor. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklisi ise yüzde 18.6 oranında zam aldı. Milyonlarca emekli şimdiden Temmuz maaş zammını merak etmeye başladı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, zam oranını ve maaşları kuruş kuruş hesapladı. İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur maaş listesi!
Temmuz ayında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?
SGK uzmanı Özgür Erdursun, SSK, Bağ-Kur ve memur maaşını kuruş kuruş hesapladı.
