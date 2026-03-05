onedio
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un Instagram'daki Halini Görenler Tanıyamadı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.03.2026 - 13:52

Kanal D ekranlarında 2 sezondur yayınlanan fenomen dizi Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un gerçek hayattaki hali merak ediliyor. Gonca Cilasun'un Instagram'daki halini görenler tanıyamazken oyuncunun pozları resmen büyüledi.

Reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un gerçek hayattaki hali gündem oldu.

Uzak Şehir'de korkulan bir karakter olan Sadakat Albora'ya hayat veren Gonca Cilasun'un dizi dışındaki hayatı epey merak ediliyordu. Dizideki sert görünümünün aksine gerçek hayatta son derece naif ve sevecen olan Gonca Cilasun'un Instagram'ını sizler için stalkladık. Gonca Cilasun'un Instagram'daki halini görenler tanıyamazken beğeni alan o fotoğrafları aşağıda görebilirsiniz!

İşte Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un gündem olan Instagram pozları:

👇

👇

👇

👇

👇

👇
👇

👇

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
