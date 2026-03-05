Çekimleri Bodrum'da Yapılacak Yeni Yaz Dizisi 'Daha 17'nin Kadrosuna Sürpriz İsim
Bir dönem televizyonda yaz dizisi geleneği varken yerli dizilerin bütçelerinin artması sonucunda kanallar yaz için dizi hazırlamayı bırakmıştı. Kanal D, Daha 17 dizisiyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanırken merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan sürpriz isim belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kanal D’nin haziran ayında izleyiciyle buluşturmayı planladığı yaz dizisi Daha 17 için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
Prens dizisinde izlediğimiz Çağdaş Onur Öztürk, yaz dizisi Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.
