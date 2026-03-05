onedio
Çekimleri Bodrum'da Yapılacak Yeni Yaz Dizisi 'Daha 17'nin Kadrosuna Sürpriz İsim

Esra Demirci
05.03.2026 - 12:07

Bir dönem televizyonda yaz dizisi geleneği varken yerli dizilerin bütçelerinin artması sonucunda kanallar yaz için dizi hazırlamayı bırakmıştı. Kanal D, Daha 17 dizisiyle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanırken merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan sürpriz isim belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D’nin haziran ayında izleyiciyle buluşturmayı planladığı yaz dizisi Daha 17 için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Korkusuz ve Redife Zerener’in kaleme aldığı dizide hikayenin kritik karakterlerinden Serhat rolü için sürpriz bir isimle anlaşmaya varıldı.

Prens dizisinde izlediğimiz Çağdaş Onur Öztürk, yaz dizisi Daha 17'nin kadrosuna dahil oldu.

Çağdaş Onur Öztürk'ün Serhat karakteriyle karşımıza çıkacağı dizide başarılı oyuncu Nesrin Cavadzade ise Şebnem karakterine hayat verecek. Çekimlerine ay sonunda İstanbul’da başlanması planlanan yaz dizisinin seti daha sonra Bodrum’a taşınacak.

