Emekli Bayram İkramiyesine Zam Sinyali

Ekonomik düzenlemeleri içeren kanun teklifi geçen günlerde TBMM’ye sunuldu. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ederken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’den açıklama geldi. Güler’in “SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık” ifadelerinin ardından “Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor” sözleri akıllarda soru işareti oluşturdu.

Pek çok kişi emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacağını; 4 bin TL olarak ödeneceğini ifade etti. Bazı isimler ise henüz rakamın belli olmadığını ve bayram ikramiyesi için kulislerde 2026 yılı için 5 bin TL'nin konuşulduğunu kaydetti.