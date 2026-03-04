onedio
Emekli Bayram İkramiyesine Zam Sinyali

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2026 - 15:52

Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken gözler emekli ikramiyesine çevrildi. 2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin bu sene artmayacağı ileri sürüldü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in Torba Kanun teklifinin Meclis'e sunulduğu an yaptığı 'Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor” açıklaması akıllarda soru işareti oluşturdu. SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına zam sinyalini verdi.

2026 emekli bayram ikramiyesi bilmeceye dönüştü. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ekonomik düzenlemeleri içeren kanun teklifi geçen günlerde TBMM’ye sunuldu. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını merak ederken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’den açıklama geldi. Güler’in “SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık” ifadelerinin ardından “Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor” sözleri akıllarda soru işareti oluşturdu. 

Pek çok kişi emekli bayram ikramiyesine zam yapılmayacağını; 4 bin TL olarak ödeneceğini ifade etti. Bazı isimler ise henüz rakamın belli olmadığını ve bayram ikramiyesi için kulislerde 2026 yılı için 5 bin TL'nin konuşulduğunu kaydetti.

SGK uzmanı emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali verdi.

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde bayram ikramiyelerine zam sinyalini verdi. Karakaş, 'Torba Kanunda kesin olarak yer alması beklenen Ramazan Bayramı İkramiyesinin artırılmasına ilişkin düzenlemeye 'savaş' gerekçesiyle maalesef yer verilmedi. Ancak karamsarlığa gerek yok. Her an bir önerge ile artış yapılmasının mümkün olduğunu belirtelim' dedi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
