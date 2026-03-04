Emekli Bayram İkramiyesine Zam Sinyali
Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken gözler emekli ikramiyesine çevrildi. 2025 yılında 4 bin TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesinin bu sene artmayacağı ileri sürüldü. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in Torba Kanun teklifinin Meclis'e sunulduğu an yaptığı 'Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor” açıklaması akıllarda soru işareti oluşturdu. SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına zam sinyalini verdi.
2026 emekli bayram ikramiyesi bilmeceye dönüştü. Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
SGK uzmanı emekli bayram ikramiyesi için zam sinyali verdi.
