Neden Bir Türlü O Kararı Veremiyoruz? Alışverişte Karar Süresini Kısaltan Unsurlar
Alışveriş yaparken sürekli farklı ürünler arasında gidip geliyor, sepette sürekli ekleme çıkarma yapıyor ve sonuca bir türlü gidemiyor musunuz? O halde siz de karar yorgunluğundan muzdaripsiniz.
Seçeneklerin çoğalması bize büyük konfor sunmuş olsa da alışveriş süresini uzatan en büyük etmenlerden. Fakat bu kararsızlık döngüsünden çıkarak en doğru ve verimli alışveriş sistemini geliştirmeniz de olası. İşte alışverişlerinize denge getirecek en etkili stratejiler!
1. Seçenek sayısını azaltın.
2. Ürünleri yan yana karşılaştırın.
3. Kullanıcı yorumlarına bakın.
4. Süre tutun.
5. Fiyatı kullanım üzerinden değerlendirin.
6. Ne aradığınızı bilin.
7. En çok satan ürünleri referans alın.
8. İade şartlarını gözden geçirin.
9. Dalgın veya yorgunken alışveriş yapmayın.
10. Tekrar göz atma tuzağına düşmeyin.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
