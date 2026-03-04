“Matthew Etkisi” Nedir? Neden Herkes Eşit Koşullarda ve Aynı Kulvarda Yarışmıyor?
Hayata 1-0 önde başlamak tabirinin aslında bilimsel bir adı olduğunu ve evrenin bazen zengine kaşıkla, fakire sapıyla verdiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız birlikte öğrenelim!
Bu işin aslı kutsal bir kitaba dayanıyor ama mevzu tamamen duygusal. Peki nedir bu Matthew Etkisi?
Peki neden herkes aynı kulvarda değil? Çünkü ilk düğme yanlış iliklenince tüm gömlek yamuk gidiyor.
Bilim dünyasında bile popüler olan kazansın mantığı işliyor.
Algoritmalar bile zengini zengin, ünlüyü daha ünlü yapıyor.
Okul sıralarında başlayan fark, emeklilikte uçuruma dönüşüyor.
Şans dediğimiz şey aslında doğru zamanda doğru yerde olmak.
Ekonomi dünyasında para parayı çeker sözü bir şehir efsanesi olmaktan çok uzak.
