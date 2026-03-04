“Matthew Etkisi” Nedir? Neden Herkes Eşit Koşullarda ve Aynı Kulvarda Yarışmıyor?

Matthew Etkisi, ismini İncil'deki bir ayetten alıyor ve özetle 'Kimin varsa ona daha çok verilir, kimin yoksa elindeki de alınır' diyor. Sosyolog Robert K. Merton bu kavramı 1968'de bilim dünyasına taşıdığında, başarının sadece yetenekle değil, mevcut avantajlarla katlandığını fark etti. Yani sistem, halihazırda popüler veya zengin olanı daha da yukarı taşımak üzerine kurulu bir algoritma gibi çalışıyor. Eğer bir kez öne geçtiyseniz, rüzgarı arkasına alan bir yelkenli gibi hızlanmanız çok daha kolay oluyor. Maalesef bu durum, geride kalanların göreceli olarak daha da geriye düşmesine neden oluyor. Yani dünya, kazananı daha çok kazandırmayı seven biraz adaletsiz bir oyun bahçesi gibi.