Bazı İnsanlar Neden Buzdolabına Tuvalet Kağıdı Koyuyor?

Mutfak ve beyaz eşya uzmanlarına göre yöntem kısmen işe yarayabiliyor. Tuvalet kağıdı nemi emdiği için ortamdaki kötü kokuların hafiflemesine katkı sağlayabiliyor. Ancak etkisi oldukça sınırlı ve geçici kabul ediliyor.

Yöntemi deneyen kişilerden gelen yorumlar da benzer yönde. Örneğin bazı kullanıcılar özellikle balık kokusunun azaldığını söylerken, bazıları ise birkaç gün sonra etkinin kaybolduğunu belirtiyor. Yani tuvalet kağıdı kalıcı çözüm sunmuyor; daha çok kısa süreli bir koku azaltıcı görevi görüyor.