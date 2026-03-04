onedio
Bazı İnsanlar Neden Buzdolabına Tuvalet Kağıdı Koyuyor?

Bazı İnsanlar Neden Buzdolabına Tuvalet Kağıdı Koyuyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 17:07

Sosyal medyada zaman zaman akıl almaz görünen temizlik tüyoları ortaya çıkıyor. Son dönemde en çok konuşulan yöntemlerden biri ise buzdolabına tuvalet kağıdı koymak. İlk duyulduğunda kulağa oldukça garip geliyor. Ancak milyonlarca kişi videolar paylaşarak yöntemin işe yaradığını söylüyor. Peki gerçekten mutfakta işe yarayan pratik yöntem mi, yoksa internet efsanesi mi?

Buzdolabına tuvalet kağıdı koyma fikrinin arkasında oldukça basit bir mantık var.

Buzdolabına tuvalet kağıdı koyma fikrinin arkasında oldukça basit bir mantık var.

Yöntemin temelinde tuvalet kağıdının yüksek emicilik özelliği bulunuyor. Gıdalar, özellikle balık, peynir ya da uzun süre bekleyen yemekler zamanla buzdolabında nem oluşturabiliyor. Nem ise kötü kokuların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Tuvalet kağıdı ise ortamdaki fazla nemi çekerek kokunun azalmasına yardımcı olabiliyor.

Bu hile aslında tamamen yeni sayılmaz. İnternette bu yönteme dair paylaşımlar yıllardır görülüyor. Ancak özellikle son dönemde TikTok ve Facebook videolarıyla yeniden gündeme taşındı. Kullanıcılar buzdolabının arka rafına bırakılan tuvalet kağıdı rulosunun kokuyu emdiğini iddia ediyor.

Peki gerçekten işe yarıyor mu? Cevap biraz karmaşık.

Peki gerçekten işe yarıyor mu? Cevap biraz karmaşık.

Mutfak ve beyaz eşya uzmanlarına göre yöntem kısmen işe yarayabiliyor. Tuvalet kağıdı nemi emdiği için ortamdaki kötü kokuların hafiflemesine katkı sağlayabiliyor. Ancak etkisi oldukça sınırlı ve geçici kabul ediliyor.

Yöntemi deneyen kişilerden gelen yorumlar da benzer yönde. Örneğin bazı kullanıcılar özellikle balık kokusunun azaldığını söylerken, bazıları ise birkaç gün sonra etkinin kaybolduğunu belirtiyor. Yani tuvalet kağıdı kalıcı çözüm sunmuyor; daha çok kısa süreli bir koku azaltıcı görevi görüyor.

Daha etkili yöntemler arayanlar için başka alternatifler de var.

Daha etkili yöntemler arayanlar için başka alternatifler de var.

En yaygın kullanılan yöntem karbonat. Asidik kokuları nötralize edebilen yapısı sayesinde buzdolabındaki kötü kokuları gidermede oldukça etkili kabul ediliyor. Hatta birçok evde buzdolabının arkasında açık karbonat görmek oldukça normal hale gelmiş durumda.

Bir diğer yöntem ise aktif karbon kullanımı. Aktif karbon, havadaki uçucu molekülleri yakalayarak kokuyu azaltabiliyor. Filtre formunda satılan ürünler buzdolabına yerleştirildiğinde oldukça etkili sonuçlar verebiliyor. Bazı uzmanlar ise temizlik sırasında çörek otu yağı gibi doğal yağların da kokuyu gidermede yardımcı olabileceğini söylüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
