article/comments
article/share
Haluk Bilginer "Rolün Etkisinden Çıkamıyorum" Diyen Meslektaşlarını Fena Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.03.2026 - 17:38

Usta oyuncu Haluk Bilginer, katıldığı bir etkinlikte oyunculuk üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Meslektaşlarının sık sık dile getirdiği “rolün etkisinden çıkamıyorum” sözlerini tiye alan Bilginer, sert ve esprili çıkışıyla sosyal medyada da tartışma yarattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk tiyatrosu ve sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Haluk Bilginer, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da saygı duyulan isimler arasında yer alıyor.

Bilginer, hiç şüphesiz ortaya koyduğu performanslarla oyunculuk dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olmayı başardı.

Şahsiyet dizisinde hayat verdiği Agâh Beyoğlu karakteriyle uluslararası Emmy Ödülü kazanarak Türk oyunculuk tarihinde önemli bir başarıya imza atan sanatçı, Son yıllarda hem tiyatro sahnesinde hem de ekran projelerinde yer almaya devam ediyor. Ve elbette, keskin yorumları ve kendine has tavrıyla her açıklamasıyla gündem yaratmayı başarıyor.

Haluk Bilginer bu kez katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Haluk Bilginer bu kez katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Oyunculuk üzerine konuşan usta isim, bazı oyuncuların sık sık dile getirdiği “rolün etkisinden çıkamama” söylemini oldukça sert bir dille eleştirdi. Bilginer, oyunculuğun büyülü bir meslek olduğunu kabul etmekle birlikte bu tür açıklamaların abartılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: 

“Oyunculuk muazzam bir şey değil. ‘Ben rolümün etkisinde kaldım, iki gündür çıkamıyorum’ geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı. Ulan sen hastasın, tedaviye ihtiyacın var, neyin etkisi altındasın?” 

Usta oyuncunun sözleri sosyal medyada kısa bir sürede yayılırken, bazıları açıklamayı “oyunculuk dünyasına gerçekçi bir bakış” olarak yorumladı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
