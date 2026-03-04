Haluk Bilginer "Rolün Etkisinden Çıkamıyorum" Diyen Meslektaşlarını Fena Tiye Aldı!

'Oyunculuk muazzam bir şey değil. 'Ben rolümün etkisinde kaldım. 2 gündür çıkamıyorum' geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı.Ulan, sen hastasın, tedaviye ihtiyacın var, neyin etkisi altındasın?'

Haluk Bilginer bu kez katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Oyunculuk üzerine konuşan usta isim, bazı oyuncuların sık sık dile getirdiği “rolün etkisinden çıkamama” söylemini oldukça sert bir dille eleştirdi. Bilginer, oyunculuğun büyülü bir meslek olduğunu kabul etmekle birlikte bu tür açıklamaların abartılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oyunculuk muazzam bir şey değil. ‘Ben rolümün etkisinde kaldım, iki gündür çıkamıyorum’ geyiklerine inanmayın. Bunların hepsi yalancı. Ulan sen hastasın, tedaviye ihtiyacın var, neyin etkisi altındasın?”

Usta oyuncunun sözleri sosyal medyada kısa bir sürede yayılırken, bazıları açıklamayı “oyunculuk dünyasına gerçekçi bir bakış” olarak yorumladı.