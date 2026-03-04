Haluk Bilginer "Rolün Etkisinden Çıkamıyorum" Diyen Meslektaşlarını Fena Tiye Aldı!
Usta oyuncu Haluk Bilginer, katıldığı bir etkinlikte oyunculuk üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. Meslektaşlarının sık sık dile getirdiği “rolün etkisinden çıkamıyorum” sözlerini tiye alan Bilginer, sert ve esprili çıkışıyla sosyal medyada da tartışma yarattı.
Türk tiyatrosu ve sinemasının yaşayan efsanelerinden biri olan Haluk Bilginer, yalnızca Türkiye’de değil uluslararası alanda da saygı duyulan isimler arasında yer alıyor.
Haluk Bilginer bu kez katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
