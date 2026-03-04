Sevgili Boğa, bugün Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte üzerinde hafif bir ağırlık hissiyle uyanabilirsin. Kendini biraz yorgun ve uyuşuk hissetmen tamamen normal, çünkü bugün bedeninin yavaşça uyanmak ve hatta bolca dinlenmek istiyor.

Sen de alarmla uyanmak için acele etmemelisin! Belki de güne hafif bir esneme rutini ile başlamak, metabolizmanı hızlandırmanın en etkili yollarından biri olabilir. Sadece birkaç dakika ayırarak yapacağın hafif esneme hareketleri, bedenini uykudan uyanmaya teşvik eder ve enerji seviyeni artırır.

Gün içinde temiz hava alman da oldukça önemli. Belki bir parka gidip doğanın içinde biraz vakit geçirebilir, belki de sadece birkaç dakika pencereni açıp temiz hava alabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…