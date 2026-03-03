Sevgili Boğa, bugün Güneş'in Satürn ile etkileşimi, kariyer hedeflerini netleştirmen ve uzun vadeli planlarını kristalize etmen için mükemmel bir fırsat sunuyor. Eğer son zamanlarda ekip çalışmalarında üzerine düşen görevlerin ve sorumlulukların arttığını hissediyorsan, sakın endişelenme. Bu durum, ilk bakışta üzerine bir yük gibi binmiş gibi hissettirse de aslında senin ne kadar değerli ve güvenilir bir birey olduğunun apaçık bir göstergesi. Sabırlı ve sistemli bir şekilde ilerlemek, sana beklediğinden çok daha büyük kazançlar getirecek.

Maddi konularda ise bugün biraz daha kontrollü olmanın zamanı geldi. Büyük kararlar almadan önce bir kez daha düşünmekte fayda var. Her şeyi bir kenara bırakıp uzun vadeli güvenlik planları yapmak, seni daha da rahatlatacaktır. Anlık başarılar yerine, gözünü daha büyük hedeflere dikmenin tam sırası. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…