Sevgili Boğa, bugün Mars ve Uranüs arasındaki dinamik kare açı, cüzdanındaki paranın hızla eriyeceğini, belki de bir bütçe planının son dakika da iptal olacağını gösteriyor. Her zaman güvendiğin ve işlerin kesinlikle yolunda gideceğine inandığın bir müşterinin son anda geri çekilmesi ya da beklediğin bir fonun aniden durdurulması, ilk aşamada seni bir finansal panik durumuna itebilir.

Ancak unutma ki her bulutun gümüş bir astarı vardır! Bu beklenmedik maddi çalkantı da seni güvenli limanından dışarı çıkarıp yeni maceralara itebilir. Bu durumda, aklına gelen ve biraz çılgınca görünen, belki de biraz riskli yeni bir gelir modelini, bu sefer hiç düşünmeden hayata geçirebilirsin. Belki de yeteneklerini dijital bir platformda pazarlama fikri aklına gelir ya da tamamen farklı bir sektöre küçük bir yatırım yapmayı düşünürsün. Kim bilir, belki de bu adımlar, kaybettiklerini fazlasıyla geri kazandırır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…