Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında bir değişim rüzgarları esiyor. O güvenli limanında, partnerinin yanında hissettiğin aidiyet duygusu, beklenmedik bir şekilde büyük bir bağımsızlık isyanına dönüşüyor. Partnerinin, seni kısıtladığını düşündüğün en ufak bir cümlesi bile bugün canını sıkacak. Belki de çantanı alıp gitmek, kendi alanını sertçe savunmak isteyeceksin.

Bu durum, ilk bakışta bir ayrılığı tetikleyecek gibi görünebilir. Ancak dur biraz, daha derinlere inelim. Bu 'Bana karışamazsın' tavrın, aslında ayrılık getirmek yerine, partnerinin sana karşı hissettiği saygıyı ve arzuyu inanılmaz bir seviyeye taşıyabilir. Ve bu isyanın, aşkı yeniden canlandıracak bir kıvılcım olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…