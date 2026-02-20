onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 21 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

20.02.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

21 Şubat Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Mars ile Chiron'un güçlü etkisi altında, güven konusu daha belirgin bir rol oynayabilir hayatında. Partnerinle kuracağın açık ve dürüst diyaloglar, aranızdaki bağı daha da pekiştirebilir. Partnerinin sana tamamen güvenmesi ve kendini teslim etmesi, bugünlerde en çok önem verdiğin konular arasında olmalı. Zira belli ki partnerinden duymak istediğin bazı şeyler vardır!

Ancak bekar olan Boğa burçları için durum biraz daha farklı olabilir. Maddi açıdan güçlü ancak duygusal yaraları olan biri ilgini çekebilir. Bu kişiye yardım etmek ve ona şifa olmak isteyebilirsin ancak bu süreçte kendini beklenmedik bir aşkın içinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

