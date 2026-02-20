Sevgili Boğa, bugün Mars ile Chiron'un güçlü etkisi altında, güven konusu daha belirgin bir rol oynayabilir hayatında. Partnerinle kuracağın açık ve dürüst diyaloglar, aranızdaki bağı daha da pekiştirebilir. Partnerinin sana tamamen güvenmesi ve kendini teslim etmesi, bugünlerde en çok önem verdiğin konular arasında olmalı. Zira belli ki partnerinden duymak istediğin bazı şeyler vardır!

Ancak bekar olan Boğa burçları için durum biraz daha farklı olabilir. Maddi açıdan güçlü ancak duygusal yaraları olan biri ilgini çekebilir. Bu kişiye yardım etmek ve ona şifa olmak isteyebilirsin ancak bu süreçte kendini beklenmedik bir aşkın içinde bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…